Armia Wenezueli postawiona w stan gotowości. Oświadczenie resortu obrony

W skrócie Wenezuelska armia została postawiona w stan gotowości po pojmaniu Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie.

Minister obrony Wenezueli uznał Delcy Rodriguez za p.o. prezydenta i wezwał do zwolnienia Maduro.

USA oskarżają Maduro i jego otoczenie o udział w przemycie narkotyków i nielegalne posiadanie broni.

Minister obrony poinformował również, że wenezuelska armia uznała dotychczasową wiceprezydent kraju Delcy Rodriguez jako pełniącą obowiązki prezydent Wenezueli. Zwrócił się też do Sądu Najwyższego, by mianował Rodriguez na p.o. prezydenta na okres 90 dni.

Vladimir Padrino ponownie wezwał do wypuszczenia na wolność Nicolasa Maduro i jego żony Cilli Flores. - Domagamy się jej powrotu i powrotu naszego przywódcy i prezydenta oraz zwracamy uwagę na wszystkie działania wymierzone w suwerenność Wenezueli - powiedział.

- (Sobotnia operacja USA - red.) to był akt agresji przeciwko legalnemu prezydentowi Wenezueli i pierwszej damie - dodał. Jednocześnie zwrócił się do obywateli, by wrócili do normalnego funkcjonowania po amerykańskim ataku.

- Wzywam wszystkich obywateli Wenezueli do wznowienia normalnych aktywności, powrotu do pracy i szkoły w nadchodzących dniach - przekazał Padrino.

Operacja USA w Wenezueli. Amerykanie schwytali Nicolasa Maduro

W sobotę nad ranem armia USA przeprowadziła operację wojskową w Caracas, w trakcie której zbombardowano kilka celów w stolicy Wenezueli. Komandosi z jednostki Delta Force schwytali również przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. Oboje zostali następnie przetransportowani do Nowego Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty stawiane im przez amerykański wymiar sprawiedliwości.

Prokuratura stawia Maduro i jego otoczeniu cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie, by przemycać narkotyki wspólnie z kartelami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne, uczestnictwo w zmowie, by przemycać kokainę do USA i dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych i innej zakazanej broni.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone planują sprawować kontrolę nad Wenezuelą do czasu przeprowadzenia w tym kraju "sprawiedliwej transformacji". Jednocześnie zaznaczył, że "jeśli okaże się to konieczne", USA są gotowe do przeprowadzenia kolejnych ataków na Wenezuelę.

