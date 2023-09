Armagedon w Hongkongu. Powodzie, podtopione stacje metra, porzucone auta

Wcześniej tajfun, teraz powódź

Saola, bo tak nazywał się huragan dotarł do miasta w zeszły weekend. Był wciąż wystarczająco silny, aby sparaliżować miasto i doprowadzić do setek odwołanych lotów . Rannych zostało wówczas prawie 90 osób. Piątkowy potop po raz kolejny doprowadził do rozległych zakłóceń w transporcie publicznym, a także w działalności wielu firm i instytucji.

Utknął na noc w samochodzie. "Obok dryfowały inne auta"

- Udało mi się zaparkować w bezpiecznym miejscu, ale nie było wyjścia - musiałem przeczekać aż do świtu - opowiadał. Gdy dziewięć godzin później udało mu się wrócić do domu, na drodze leżały odłamki skał i ziemi, pozrywane gałęzie i porzucone samochody. Perspektywa dla mieszkańców była wciąż nieciekawa: rząd wydał komunikat, że te "ekstremalne" warunki utrzymają się co najmniej do późnych godzin popołudniowych.