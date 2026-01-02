Arktyczne mrozy w Europie. Nie kursują promy i pociągi

Arktyczne powietrze spłynęło do Europy. Szczególnie mocno da się to odczuć w Skandynawii. W Norwegii miejscami zanotowano mrozy zbliżone do -40 stopni Celsjusza. Z powodu fatalnych warunków wstrzymano kursowanie niektórych pociągów, nie pływają też promy do Norwegii.

Górski krajobraz spowity gęstymi chmurami oraz fragment mapy pogody z oznaczeniem niskich temperatur nad Skandynawią, uwidocznionych intensywnymi kolorami na wykresie.
W Norwegii miejscami mrozy zbliżyły się do -40 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatury na poziomie -33 stopni spowodowały zawieszenie kursowania pociągów. Zdjęcie w tle ilustracyjneDeposit/East News/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Najmroźniej minionej doby było w miejscowości Karasjok, gdzie zanotowano -39,5 st. C. Siarczyste mrozy wystąpiły również w innych częściach kraju, doprowadzając do sporych utrudnień.

Przeprowadzili ocenę bezpieczeństwa. Wstrzymali ruch pociągów

Cały ruch kolejowy między Narvikiem a Gallivare został wstrzymany z powodu silnego mrozu - poinformował serwis Dagbladet. W kilku miejscach na tej trasie temperatura spadła do -33 stopni, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla podróżujących pociągami.

Jak dodał Peter Krameus, rzecznik operatora kolejowego SJ Nord, przy temperaturze 30 stopni poniżej zera przeprowadza się ocenę bezpieczeństwa na trasie. W tym przypadku uznano, że lepiej ruch pociągów wstrzymać.

Mapa Europy Środkowo-Wschodniej ukazująca anomalie temperatur w porównaniu do średniej z lat 1991-2020, z wyraźnie cieplejszymi zakresami kolorystycznymi nad Polską, Bałtykami i Niemcami oraz chłodniejszymi odcieniami na północy kontynentu.
W Norwegii lokalnie temperatury osiągnęły poziom niemal -40 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Kolej nie będzie funkcjonować na tej trasie w piątek oraz w sobotę. Potem przeprowadzona zostanie nowa ocena bezpieczeństwa.

    Utrudnienia występują nie tylko na lądzie. Nie kursują również niektóre promy pasażerskie.

    Mrozy jeszcze wrócą. Śniegu może zabraknąć

    Na odwołanie kilku rejsów promowych zdecydował się przewoźnik Color Line. Firma poinformowała, że z powodu niebezpiecznych warunków na morzu odwołano kursy promów między Norwegią a Danią, czyli między Larvik a Kristiansand i Hirtshals.

    W cieśninie Skagerrak synoptycy w najbliższym czasie spodziewają się silnego wiatru.

    Najbliższe dni będą zimne i w wielu miastach eksperci spodziewają się mrozów od -15 do -5 stopni. Wysoko w górach mogą się powtórzyć mrozy poniżej -30 stopni Celsjusza.

    Mimo wszystko zima nie przyniesie tam w najbliższym czasie intensywniejszych opadów śniegu. W kolejnych dniach na południu Norwegii norwescy specjaliści spodziewają się raczej kilkucentymetrowych opadów.

    Źródło: Dagbladet.no, Yr.no

