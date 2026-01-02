Najmroźniej minionej doby było w miejscowości Karasjok, gdzie zanotowano -39,5 st. C. Siarczyste mrozy wystąpiły również w innych częściach kraju, doprowadzając do sporych utrudnień.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Przeprowadzili ocenę bezpieczeństwa. Wstrzymali ruch pociągów

Cały ruch kolejowy między Narvikiem a Gallivare został wstrzymany z powodu silnego mrozu - poinformował serwis Dagbladet. W kilku miejscach na tej trasie temperatura spadła do -33 stopni, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla podróżujących pociągami.

Jak dodał Peter Krameus, rzecznik operatora kolejowego SJ Nord, przy temperaturze 30 stopni poniżej zera przeprowadza się ocenę bezpieczeństwa na trasie. W tym przypadku uznano, że lepiej ruch pociągów wstrzymać.

W Norwegii lokalnie temperatury osiągnęły poziom niemal -40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Kolej nie będzie funkcjonować na tej trasie w piątek oraz w sobotę. Potem przeprowadzona zostanie nowa ocena bezpieczeństwa.

Utrudnienia występują nie tylko na lądzie. Nie kursują również niektóre promy pasażerskie.

Mrozy jeszcze wrócą. Śniegu może zabraknąć

Na odwołanie kilku rejsów promowych zdecydował się przewoźnik Color Line. Firma poinformowała, że z powodu niebezpiecznych warunków na morzu odwołano kursy promów między Norwegią a Danią, czyli między Larvik a Kristiansand i Hirtshals.

W cieśninie Skagerrak synoptycy w najbliższym czasie spodziewają się silnego wiatru.

Najbliższe dni będą zimne i w wielu miastach eksperci spodziewają się mrozów od -15 do -5 stopni. Wysoko w górach mogą się powtórzyć mrozy poniżej -30 stopni Celsjusza.

Mimo wszystko zima nie przyniesie tam w najbliższym czasie intensywniejszych opadów śniegu. W kolejnych dniach na południu Norwegii norwescy specjaliści spodziewają się raczej kilkucentymetrowych opadów.

Źródło: Dagbladet.no, Yr.no

-----

Starcie na orędzia. Prezydent atakuje rząd. Premier odpowiada i... przyspiesza Polsat News