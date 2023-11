"Argentyński Trump" będzie rządził krajem. Ma propozycję dla Zełenskiego

Kontrowersyjny polityk Javier Milei zwyciężył w wyborach prezydenckich w Argentynie. Jego sukces może być wstrząsem dla sceny politycznej. Prezydent elekt zaprzecza zmianom klimatu, opowiada się za dostępem do broni oraz sprzedażą organów. Został przez media nazwany "argentyńskim Donaldem Trumpem". Z byłym prezydentem USA różni go jednak podejście do wojny w Ukrainie. Javier Milei zaoferował Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jego kraj może być gospodarzem szczytu Ukraina-Ameryka Łacińska. Prezydent Ukrainy podziękował za jednoznaczne poparcie.