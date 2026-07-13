W skrócie Rosyjski polityk Boris Nadieżdin został aresztowany i ogłoszony "zagranicznym agentem".

Władze nie podały przyczyn zatrzymania, a osoba z otoczenia Nadieżdina przekazała, że powody pozostają niejasne.

Centralna Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji Nadieżdina jako kandydata w wyborach prezydenckich w 2024 roku, uzasadniając decyzję niewystarczającą liczbą podpisów.

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W lakonicznym wpisie zamieszczonym na platformie Telegram Boris Nadieżdin przekazał, że policja zabrała go na komisariat do miasta Dołgoprudnyj, położonego około 20 km na północ od Moskwy.

W ostatnim czasie aresztowany zbierał w Dołgoprudnym podpisy, aby ubiegać się o start w wyborach do Dumy Państwowej, mimo że na mocy obowiązujących od 2024 r. przepisów nie będzie mógł wziąć w nim udziału.

Rosja. Boris Nadieżdin aresztowany

Jak donosi "The Moscow Times", jedna z osób z otoczenia polityka poinformowała dziennikarzy gazety, że przyczyny aresztowania Nadieżdina pozostają niejasne. Władze nie wydały dotychczas komunikatu w tej sprawie.

Nadieżdin pełnił funkcję deputowanego do Dumy Państwowej w latach 2000-2003, a obecnie ubiega się o możliwość kandydowania w nadchodzących wyborach, które mają odbyć się we wrześniu.

Władze starają się jednak umożliwić politykowi start. W 2024 r. Kreml ogłosił, że osoby uznane za "zagranicznych agentów" nie zostaną dopuszczone do kandydowania. Za taką właśnie osobę uznano w piątek Nadieżdina.

Chciał wystartować w wyborach do Dumy Państwowej. Ogłoszono go "zagranicznym agentem"

Kampania aresztowanego Rosjanina miała przebiegać pod hasłem "powrotu do normalnego życia". Nadieżdin sprzeciwia się wojnie w Ukrainie.

W 2023 r. partia "Inicjatywa Obywatelska" ogłosiła polityka kandydatem w wyborach prezydenckich w 2024 r., a rosyjska Centralna Komisja Wyborcza (CKW) wydała na to zgodę.

Jednak mimo spełnienia warunków koniecznych do startu w wyborach - zebrania wymaganej liczby 100 tys. podpisów z co najmniej 40 regionów - CKW ogłosiła, że liczba zebranych podpisów nie wynosi zadeklarowanych 105 tys., lecz 96 tys., w związku z czym odmówiono zarejestrowania jego kandydatury.

Źródło: "The Moscow Times"





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