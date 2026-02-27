W skrócie Nowojorska policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę po rzucaniu śnieżkami w funkcjonariuszy w Washington Square Park.

Komisarz policji Jessica Tisch skomentowała incydent, oceniając zachowania uczestników bitwy jako "haniebne".

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani stwierdził, że "wyglądało to jak bitwa dzieciaków na śnieżki".

"To, co zaczęło się jako radosna i beztroska zabawa przerodziło się w spór polityczny, w wyniku którego burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani popadł w konflikt z komisarz nowojorskiej policji Jessicą Tisch" - informuje stacja NBC News.

USA: Miała być niewinna zabawa, skończyło się aresztowaniem

W Nowym Jorku zatrzymano 27-letniego mężczyznę. Aresztowanie nastąpiło po tym, jak nowojorska policja opublikowała zdjęcia dwóch osób poszukiwanych w związku z incydentem, do którego doszło w poniedziałek w Washington Square Park.

Mamdani, odnosząc się do nagrań, twierdził początkowo, że "wyglądało to jak bitwa dzieciaków na śnieżki". Komisarz nowojorskiej policji nie podzielała jego opinii.

Wydarzenie miało zostać zorganizowane w mediach społecznościowych. NBC News podaje, że na nagraniu widać, jak funkcjonariusze nowojorskiej policji, idąc przez tłum, trafiani są śnieżkami w głowy i plecy. Z opisu stacji wynika, że ludzie celowo rzucają w przechodzących mundurowych.

Policja informowała potem, że niektórzy funkcjonariusze odnieśli obrażenia i trafili do szpitala. Tisch nazwała działania nowojorczyków "haniebnymi". W podobnym tonie zareagował miejscowy związek zawodowy policji, potępiając zachowanie widoczne na nagraniu jako "skandaliczne" i "niedopuszczalne".

"Bitwa na śnieżki wymknęła się spod kontroli". Zohran Mamdani komentuje

Jak podaje NBC News, Zohran Mamdani powstrzymał się od bezpośredniego potępienia zachowania widocznego na nagraniu, chwaląc nowojorskich policjantów za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście podczas zamieci i przypominając wszystkim, aby "traktowali ich z szacunkiem".

"Widziałem filmy, na których dzieciaki rzucają śnieżkami w funkcjonariuszy policji w Washington Square Park. Funkcjonariusze, podobnie jak wszyscy pracownicy miejscy, pracowali podczas historycznej burzy śnieżnej, dbając o bezpieczeństwo nowojorczyków i płynność ruchu samochodowego. Traktujcie ich z szacunkiem. Jeśli ktoś ma złapać śnieżkę, to ja" - napisał we wtorek w serwisie X Mamdani.

Zapytany w środę o komentarz, burmistrz metropolii dodał, że to, co widział na nagraniach, to "bitwa na śnieżki, która wymknęła się spod kontroli". - Uważam, że nasi funkcjonariusze, tak jak wszyscy pracownicy miasta, zasługują na szacunek - dodał.

- Nie zamierzam zakazywać bitew na śnieżki - zaznaczył później Mamdani. - Nadal wierzę, że to, co widzimy w reakcji na tę zimową zamieć ze strony wszystkich pracowników miasta, w tym ciężko pracujących mężczyzn i kobiet z nowojorskiej policji, jest jednym z powodów, dla których miasto staje na nogi - podkreślił.

Rekordowa zamieć śnieżna, pierwsza jaka nawiedziła Nowy Jork od dekady, sparaliżowała w poniedziałek cały północny wschód Stanów Zjednoczonych. W Central Parku do poniedziałkowego popołudnia spadło 49,7 cm śniegu, co stanowi dziewiąty najwyższy poziom opadów śniegu w historii.

