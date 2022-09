Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w Okemah w stanie Oklahoma w USA.

USA. Tajemnicza śmierć dwulatka. Znikł z zamkniętego domu

Po raz ostatni rodzice chłopca widzieli go około godziny 1:30. Dwuletni Ares przyszedł do sypialni rodziców, chciał z nimi spać. Wsunął się do łóżka, wszyscy zasnęli.

"Kiedy rodzice obudzili się kilka godzin później, chłopca już nie było - relacjonuje "Daily Mail".

Rano służby rozpoczęły poszukiwania Aresa. Wykorzystano drony, łodzie, patrole konne i psy tropiące.

USA. Dwulatek zaginął. Ciało znaleźli kilometr od domu

Poszukiwania dwulatka z USA trwały 12 godzin.

Policjanci znaleźli ciało chłopca około godziny 18:30, niecały kilometr od domu. W sprawie śmierci wszczęto śledztwo. Rodzice - Nikita Muse i Betty Flanagan współpracują z organami ścigania.

Nie jest jasne, w jakich okolicznościach zginął Ares. By wyjść z domu, musiał pokonać troje zamkniętych drzwi.

Na razie nie podano informacji czy zgon nastąpił w wyniku przestępstwa.