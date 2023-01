Obraz zatytułowany "Studium św. Hieronima" przedstawia starszego, brodatego mężczyznę siedzącego nago na stołku. Dzieło zostało zidentyfikowane jako studium żywego modelu. Jego autorem jest słynny XVII-wieczny flamandzki malarz Antoon van Dyck.

Szkic, który prawdopodobnie pochodzi z lat 1615-1618, był studium do innego obrazu tego artysty - "Święty Hieronim z aniołem". Van Dyck był wówczas młodym malarzem, pracującym u boku Petera Paula Rubensa.

USA: Dzieło sztuki w szopie

Dzieło znalazł lokalny kolekcjoner Albert B. Roberts pod koniec XX w. Leżało ono w szopie na farmie w Kinderhook w stanie Nowy Jork.

Reklama

Roberts, który nabył dzieło za 600 dolarów, opisywał swoją wcześniejszą kolekcję jako "sierociniec dla zagubionej sztuki, która ucierpiała z powodu zaniedbania".

Wystawił obraz, jak to ujął, w "nieskazitelnym stanie, pomimo ptasich odchodów na odwrocie" - donosił "The Times of London".

Zdjęcie "Św. Hieronima z aniołem" / Foto. Public Domain / Wikimedia

Obraz znaleziono w szopie. "Zaskakująca dobrze zachowany"

Susan Barnes, historyk sztuki, zidentyfikowała szkic i uznała, że autorem jest Van Dyck. Skomentowała, że dzieło jest "zaskakująco dobrze zachowane" - informuje dom aukcyjny Sotheby's.



Obraz sprzedano za 3 miliony dolarów. Spadkobiercy Albert B. Robertsa przeznaczą część dochodów na fundację jego imienia, która zapewnia wsparcie finansowe artystom oraz innym twórcom i organizacjom charytatywnym.