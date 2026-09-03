W skrócie W wieku 92 lat zmarła aktywistka Gloria Steinem, która przez długie lata działała na rzecz równości płci i praw reprodukcyjnych kobiet.

Gloria Steinem współtworzyła magazyn 'Ms.', założyła organizację Women's Action Alliance i została odznaczona Prezydenckim Medalem Wolności przez Baracka Obamę.

Jej fundacja wspomina ją jako ważną postać w walce o prawa kobiet.

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"Gloria's Foundation" poinformowała, że aktywistka "odeszła w spokoju w swoim domu w Nowym Jorku, w otoczeniu wielu osób, które ją kochały". Gloria Steinem urodziła się 25 marca 1934 roku, zmarła w wieku 92 lat.

Aktywistka większość swojego życia poświęciła walce o równouprawnienie płci, prawa obywatelskie i prawa reprodukcyjne kobiet. "Blisko stulecie życia Glorii było latami dobrze przeżytymi, podczas których do samego końca walczyła o równość" - podkreślono w komunikacie.

W wieku 92 lat zmarła Gloria Steinem. Walczyła o prawa kobiet

Jak wspominają zmarłą aktywistkę pracownicy jej fundacji, Steinem "żyła wiernie swojemu niezależnemu duchowi" i "zawsze była ciekawa świata". "Największym darem Glorii była umiejętność słuchania innych, sprawiania, by czuli się zauważeni i usłyszani. Jej słowa, czyny i przykład dawały ludziom możliwość bycia sobą" - wskazano.

Steinem była felietonistką magazynu "New York" oraz współzałożycielką magazynu "Ms.", poświęconego tematyce feminizmu. Ostatnie lata swojego życia - jak podkreślono w komunikacie fundacji - "spędziła na robieniu dwóch rzeczy, które kochała najbardziej: przebywaniu z innymi ludźmi i pisaniu".

W 1960 roku, kiedy zaczynała karierę, branża dziennikarska była zdominowana przez mężczyzn. Przełom w jej karierze nastąpił po tym, kiedy przeprowadziła dziennikarskie śledztwo, które ujawniło warunki pracy w jednym z klubów "Playboya". Jej praca skutkowała powstaniem kontrowersyjnego i szeroko komentowanego artykułu "Opowieść króliczka".

Steinem, wraz z aktywistkami Brendą Feigen Dorothą Pitman Hughes, w 1971 roku założyła organizację Women's Action Alliance, która koncentrowała się na walce o prawa kobiet. Pomagała m.in. w tworzeniu pierwszych schronisk dla ofiar przemocy domowej.

Zmarła Gloria Steinem. Była "architektką systemu równości kobiet"

Aktywistka działała m.in. na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet. Opowiadała się również za prawem do legalnej aborcji oraz legalizacją małżeństw osób tej samej płci.

W 2013 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama uhonorował ją Prezydenckim Medalem Wolności. Wyróżnienie zostało jej przyznane za wieloletnią działalność na rzecz praw obywatelskich.

W czwartek zmarłą aktywistkę wspominała m.in. była sekretarz stanu USA, Hillary Clinton. Jak określiła w programie CBS Mornings, Steinem była "jedną z architektek całego systemu równości kobiet".

Aktywistkę żegnała też żona poprzedniego prezydenta USA, Jill Biden. "Gloria Steinem rozumiała, że równość kobiet zaczyna się od wolności podejmowania decyzji dotyczących własnego ciała, zdrowia i przyszłości. Przez dekady walczyła, by ta wolność była realna dla pokoleń kobiet i dziewcząt" - wspominała zmarłą aktywistkę była pierwsza dama.

Jak dodała, Steinem "mówiła, gdy było trudno, słuchała tych, których głosy zbyt często pozostawały niesłyszane, i nigdy nie przestawała pchać naszego kraju do przodu". "Jej głos zmienił nasz kraj, a jej odwaga będzie nas nadal inspirować do dalszej walki o wolności, których broniła całe życie" - napisała w mediach społecznościowych.

Źródła: BBC, CBS News



