Arabia Saudyjska planuje zwiększyć produkcję ropy naftowej, by poszerzyć swoje udziały w rynku. W efekcie spadną ceny surowca, co oznacza poważny cios dla rosyjskiej gospodarki - donosi portal Politico. Radykalny plan Rijadu ma być spowodowany frustracją, wynikającą z niestosowania się krajów OPEC do limitów wydobycia ropy.