W skrócie W Anglii potwierdzono 18 przypadków zapalenia opon mózgowych i odnotowano dwa zgony, a ludzie czekają nawet osiem godzin w kolejkach po szczepionkę.

Brytyjskie apteki informują o możliwych niedoborach szczepionek przeciwko meningokokom grupy B.

W Wielkiej Brytanii pojawiły się apele o rozszerzenie programu szczepień dla nastolatków, a minister zdrowia zalecił konsultacje w tej sprawie.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego podała, że na godzinę 17.00 w piątek potwierdzono 18 przypadków zapalenia opon mózgowych, a 11 próbek nadal jest w trakcie badania. Dodatkowo dwie osoby zmarły na skutek choroby.

Laboratoria ustaliły, że powodujący zakażenia szczep należy do meningokoków grupy B. Oferowana jest szczepionka, która według badań powinna zapewnić ochronę przed wskazanym szczepem.

Nadal dokładnie nie wiadomo, co jest źródłem epidemii, ponieważ podobne szczepy meningokoków krążą w Wielkiej Brytanii od około pięciu lat. Brytyjski rząd zapewnił, że będą prowadzone kolejne analizy w celu wyeliminowania zagrożenia.

Epidemia zapalenia opon mózgowych w Anglii. Młodzi ludzie stoją w kolejkach

Ognisko zakażeń wykryto wśród studentów Uniwersytetu Kent i wśród uczniów co najmniej pięciu szkół. Pojedyncze zakażenia odnotowano również w Londynie.

W rejonie, gdzie doszło do zakażeń, młodzi ludzie, z obawy o swoje zdrowie, masowo ustawiają się w kolejki do aptek, aby zakupić szczepionkę. Publiczne punkty medyczne oferują je za darmo, jednak wyłącznie wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie kontaktu z meningokokami.

- Nie byłem na uczelni od dwóch tygodni, więc czuję się całkiem bezpiecznie. Ale pomyślałem, że wystarczy się zaszczepić - mówił w rozmowie z reporterem agencji Reutera student ustawiający się w kolejce. Aby kupić preparat, czeka się w kolejkach nawet po osiem godzin.

Szczepionki przeciwko meningokokom może zabraknąć w Anglii

Stowarzyszenie National Pharmacy Association (NPA) - reprezentujące sześć tysięcy niezależnych aptek w Wielkiej Brytanii - poinformowało, że w ostatnich dniach punkty są "zasypywane" prośbami o dostawę szczepionek przeciwko meningokokom grupy B.

Niektóre sieci aptek w Wielkiej Brytanii ostrzegły przed niedoborami i wprowadziły listy oczekujących online. W czwartek rząd wypuścił na rynek 20 tys. dawek szczepionki, aby złagodzić niedobory, ale NPA nie sądzi, by to wystarczyło.

Według agencji Reutera za jedną dawkę szczepionki prywatnie trzeba zapłacić około 200 funtów (blisko tysiąc złotych).

Brendan Wren, profesor i współprowadzący London School of Hygiene and Tropical Medicine, podkreśla jednak, że antybiotyki są najlepszą opcją dla tych, którzy obawiali się, że zostali narażeni. Antybiotyki zaczynają działać niemal natychmiast, podczas gdy odporność po szczepionce dwudawkowej buduje się dopiero po miesiącu.

Apele w Wielkiej Brytanii o rozszerzenie dostępu szczepień dla nastolatków

Tom Nutt, dyrektor generalny organizacji Meningitis Now, przekonuje, że "istnieje silny moralnie powód, by wkroczyć do akcji" i rozszerzyć program szczepień o szczepienia dla nastolatków przeciwko meningokokom.

Minister zdrowia Wes Streeting zwrócił się do organu doradczego komitetu ds. szczepień z prośbą o rozważenie, kto powinien kwalifikować się do przyjęcia preparatu odpornościowego. Dodał jednak, że nie jest konieczne kupowanie szczepionek na własną rękę, ponieważ w sytuacji zagrożenia można zgłosić się po nią do lekarza.

Zdaniem profesora Uniwersytetu Bristolskiego Adam Finna zmiana zaleceń komitetu jest mało prawdopodobna, mimo że 29 zgłoszonych przypadków podejrzenia zapalenia opon mózgowych to duża liczba.

Zapalenie opon mózgowych. Czym się objawia?

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to stan zapalny błon ochronnych pokrywających mózg i rdzeń kręgowy. Może być wywołane przez bakterie, wirusy lub grzyby, przy czym najpoważniejszym typem zakażenia jest to bakteryjne.

Choroba może postępować bardzo szybko i prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak uszkodzenie mózgu, utrata słuchu, a nawet śmierć, jeśli nie zostanie podjęte szybkie leczenie.

Do typowych objawów zalicza się wysoką gorączkę, silny ból głowy, sztywność karku, ból mięśni i stawów, nadwrażliwość na światło, dezorientację, wysypkę, a w cięższych przypadkach drgawki.

Źródło: Reuters

