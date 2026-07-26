Apokaliptyczne sceny we Francji. Jedna z największych ewakuacji w historii
220 tys. mieszkańców francuskiego departamentu Żyrondy objęła prewencyjna ewakuacja po serii pożarów, które ogarnęły region. Akcję gaśniczą torpeduje wiatr, przenosząc ogień na kolejne obszary. Francuzi chcą uniknąć losu sąsiedniej Hiszpanii, gdzie odnotowano już pierwszą ofiarę żywiołu.
W skrócie
- Prewencyjna ewakuacja objęła 220 tys. mieszkańców departamentu Żyrondy we Francji po serii pożarów w regionie.
- Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą, przenosząc pożar na kolejne tereny, w tym w okolicach Bordeaux.
- Wstrzymano ruch pociągów do miejscowości na południe od Bordeaux i zamknięto fragment autostrady A63.
- W Hiszpanii pożary doprowadziły do ewakuacji lub nakazu pozostania w domach dla około 80 tys. osób, a ogień strawił 25 tys. hektarów.
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Z powodu pożaru w południowo-zachodniej Francji, w departamencie Żyrondy, władze departamentu zarządziły w nocy z soboty na niedzielę prewencyjną ewakuację 55 tysięcy osób.
Objęła ona gminy na południowy zachód od zatoki Arcachon i w pobliżu Bordeaux. Są to gminy: Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios i Cestas.
Fala pożarów we Francji. Wielka ewakuacja mieszkańców
Oznacza to, że z powodu pożaru, trwającego od środy, ewakuowano dotąd w Żyrondzie 220 tys. osób. Jest to, jak podkreśla dziennik "Le Parisien", jedna z największych kiedykolwiek zorganizowanych we Francji ewakuacji z powodu pożarów.
Z mapy opublikowanej przez władze w nocy z soboty na niedzielę wynika, że ogień skierował się na południowy wschód, ku Marcheprime, które leży przy linii kolejowej.
Rano w niedzielę wstrzymano kursowanie pociągów do miejscowości na południe od Bordeaux. Zamknięto także 60-kilometrowy odcinek autostrady A63, prowadzącej z Bordeaux do Hiszpanii.
Pożar w Żyrondzie rozpoczął się w środę w rejonie miejscowości Saumos. Podsycany przez wiatr, rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Dotarł do miejscowości leżących na północ od zatoki Arcachon. Później wiatr skierował ogień w stronę Bordeaux.
Równolegle trwa pożar w sąsiednim departamencie Landy (Landes), na południe od zatoki Arcachon, oraz mniejsze pożary w innych częściach kraju.
Hiszpania. Pożary wymknęły się spod kontroli
Równie niebezpiecznie sytuacja wygląda w sąsiedniej Hiszpanii. Pożary lasów w środkowej części kraju osiągnęły rozmiary, z którymi - jak przyznają tamtejsze służby - strażacy nie są obecnie w stanie sobie poradzić.
Według najnowszych danych władz ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach blisko 80 tys. osób. Ogień strawił już około 25 tys. hektarów.
W sobotę po południu w zgliszczach jednego ze spalonych samochodów w miejscowości Maniles, nieopodal Walencji odnaleziono ciało mężczyzny.