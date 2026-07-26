W skrócie Prewencyjna ewakuacja objęła 220 tys. mieszkańców departamentu Żyrondy we Francji po serii pożarów w regionie.

Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą, przenosząc pożar na kolejne tereny, w tym w okolicach Bordeaux.

Wstrzymano ruch pociągów do miejscowości na południe od Bordeaux i zamknięto fragment autostrady A63.

W Hiszpanii pożary doprowadziły do ewakuacji lub nakazu pozostania w domach dla około 80 tys. osób, a ogień strawił 25 tys. hektarów.

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Z powodu pożaru w południowo-zachodniej Francji, w departamencie Żyrondy, władze departamentu zarządziły w nocy z soboty na niedzielę prewencyjną ewakuację 55 tysięcy osób.

Objęła ona gminy na południowy zachód od zatoki Arcachon i w pobliżu Bordeaux. Są to gminy: Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios i Cestas.

Fala pożarów we Francji. Wielka ewakuacja mieszkańców

Oznacza to, że z powodu pożaru, trwającego od środy, ewakuowano dotąd w Żyrondzie 220 tys. osób. Jest to, jak podkreśla dziennik "Le Parisien", jedna z największych kiedykolwiek zorganizowanych we Francji ewakuacji z powodu pożarów.

Z mapy opublikowanej przez władze w nocy z soboty na niedzielę wynika, że ogień skierował się na południowy wschód, ku Marcheprime, które leży przy linii kolejowej.

Rano w niedzielę wstrzymano kursowanie pociągów do miejscowości na południe od Bordeaux. Zamknięto także 60-kilometrowy odcinek autostrady A63, prowadzącej z Bordeaux do Hiszpanii.

Pożar w Żyrondzie rozpoczął się w środę w rejonie miejscowości Saumos. Podsycany przez wiatr, rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Dotarł do miejscowości leżących na północ od zatoki Arcachon. Później wiatr skierował ogień w stronę Bordeaux.

Równolegle trwa pożar w sąsiednim departamencie Landy (Landes), na południe od zatoki Arcachon, oraz mniejsze pożary w innych częściach kraju.

Hiszpania. Pożary wymknęły się spod kontroli

Równie niebezpiecznie sytuacja wygląda w sąsiedniej Hiszpanii. Pożary lasów w środkowej części kraju osiągnęły rozmiary, z którymi - jak przyznają tamtejsze służby - strażacy nie są obecnie w stanie sobie poradzić.

Według najnowszych danych władz ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach blisko 80 tys. osób. Ogień strawił już około 25 tys. hektarów.

W sobotę po południu w zgliszczach jednego ze spalonych samochodów w miejscowości Maniles, nieopodal Walencji odnaleziono ciało mężczyzny.





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