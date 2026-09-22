Swoje przemówienie Donald Trump rozpoczął od podkreślenia, jak bardzo przyczynił się do rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Wskazywał na siłę amerykańskiej ekonomii i postęp, jaki miała osiągnąć w czasie jego administracji. Mówił też o swoich rzekomych sukcesach dyplomatycznych.

- Podczas, gdy inni mówili o pokoju, ja zapewniałem pokój (...) Kiedy inni mówili o odwadze, Ameryka ją okazywała - powiedział.

Donald Trump podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Irański reżim jest zdesperowany

Przemówienie Donalda Trumpa w dużej mierze zdominowała kwestia wojny w Iranie. Amerykański prezydent stwierdził, że kraj skonfliktowany z USA jest głównym sponsorem światowego terroryzmu.

- Nigdy nie pozwolę, żeby Iran miał broń nuklearną - zadeklarował.

Trump wskazywał, że wielokrotnie próbował zawrzeć porozumienie z Teheranem, jednak ten za każdym razem odmawiał. Jednocześnie wyraził przekonanie, że wojna zakończy się po wyborach środka kadencji w USA.

- Wierzę, że zawrzemy umowę zaraz po wyborach, bo nie ma sensu, żeby tego nie zrobili. Czekają, by zobaczyć, jak poradzię sobie w wyborach środka kadencji - przekonywał.

Prezydent wezwał też państwa ONZ do ekonomicznej izolacji Iranu. - Irański reżim jest zdesperowany i słaby - zapewniał.

Prezydent USA o wojnie w Ukrainie: Zakończymy to

Trump poruszył też krótko temat wojny w Ukrainie. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone przyczynią się do szybkiego zakończenia konfliktu. - Zakończymy to szybciej niż ludzie się spodziewają - mówił.

- 25 tys. młodych ludzi umiera tam miesięcznie. Patrzę na zdjęcia z pola bitwy i nie mogę dłużej na to patrzeć, trudno się na to patrzy - wskazał prezydent USA.

Donald Trump stwierdził też, że Kuba jest "upadłym państwem". W czasie jego przemowy w geście protestu delegacja kubańska opuściła salę. - Wolność dotrze na Kubę - zapewnił przywódca.

Amerykański prezydent stwierdził też, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się działaniom Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wezwał też jego członków do rezygnacji.

Wkrótce więcej informacji...

We wtorek w Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Na początku głos zabrał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, dla którego jest to ostatnie takie spotkanie. Portugalczyk swoją kadencję drugą kadencję jako szef organizacji kończy 31 grudnia 2026 roku.

Prezydent Trump na marginesie debaty spotka się z Burnhamem i Takaichi, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Nowy Jork. Debata na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Podczas wydanej przez prezydenta USA kolacji dla uczestników debaty Trump po raz pierwszy spotka się z p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.

Polskiej delegacji na 81. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, który wystąpi podczas debaty w środę.

W Nowym Jorku jest też minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski weźmie udział w debacie wysokiego szczebla otwierającej 81. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma też zaplanowane około 30 spotkań z reprezentantami naszego regionu i świata.



