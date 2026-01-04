W skrócie Papież Leon XIV, pierwszy papież pochodzący z USA, wyraził zaniepokojenie wydarzeniami w Wenezueli po pojmaniu prezydenta Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone.

Wezwał do poszanowania suwerenności Wenezueli oraz przestrzegania praw człowieka i zachęcił do modlitwy za kraj.

Amerykański atak, który zakończył się zatrzymaniem Maduro i jego żony, został przeprowadzony po długim planowaniu i drobiazgowej obserwacji, a media ujawniają kulisy tej operacji.

Ojciec Święty odniósł się w niedzielę do sobotnich wydarzeń, jakie miały miejsce w Wenezueli. Papież, śledząc sytuację "duchem pełnym zaniepokojenia" podkreślił, że "dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi mieć pierwszeństwo ponad wszelkimi innymi względami" i wezwał, by "prowadzić do zdecydowanego przezwyciężania przemocy".

Leon XIV zaapelował do obrania "drogi sprawiedliwości i pokoju", apelując o zagwarantowanie suwerenności kraju dzień wcześniej przez USA, będące krajem pochodzenia papieża.

Wenezuela. Papież Leon XIV wzywa do "współpracy, stabilności i zgody"

Papież przypomniał o konieczności przestrzegania zasad państwa prawa zawartych w konstytucji, praw człowieka i praw obywatelskich. Leon XIV wspomniał w szczególności o najuboższych, wyrażając swoją troskę wobec tych, którzy cierpią z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju.

Zdaniem głowy Kościoła potrzebne jest budowanie przyszłości opartej na "współpracy, stabilności i zgodzie".

Papież polecił Wenezuelę wstawiennictwu Matki Bożej z Coromoto, św. José Gregoria Hernándeza i św. s. Carmen Rendiles. - Modlę się i zapraszam wszystkich do modlitwy - wezwał.

Atak USA na Wenezuelę. Media zdradziły kulisy akcji USA

Do ataku na obiekty w Wenezueli zwieńczonego pojmaniem przywódcy kraju Nicolasa Maduro i jego małżonki doszło w sobotę. Jednak jak zdradziło BBC, akcję USA poprzedziło długie i skrupulatne planowanie, połączone z wnikliwą obserwacją Maduro.

Pod uwagę brane były wszystkie aspekty życia przywódcy, w tym jego dieta, miejsce życia, kryjówka, a sposób ubierania. Monitorowane miały być nawet zwierzęta Maduro.

Donald Trump zdradził później, że Maduro spodziewał się amerykańskich sił w swojej "fortecy". - Byli w gotowości, czekali na nas. Wiedzieli, że nadchodzimy - powiedział.

Prezydent Wenezueli miał jeszcze próbować zamknąć się w swojej kryjówce, lecz nie zdążył. Od soboty Maduro wraz z żoną przebywa w nowojorskim areszcie. Według mediów w poniedziałek ma stanąć przed sądem.

Źródło: Vatican News, BBC

