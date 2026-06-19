W skrócie Leon XIV nawoływał do budowania cywilizacji opartej na miłości jako "jedynej zasadzie kierującej życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym".

Papież podkreślił znaczenie dialogu na temat problemów takich jak sztuczna inteligencja, starzenie się społeczeństw, sport, dyplomacja i zrównoważony rozwój.

Wskazał także na zagrożenia wynikające z odrzucenia historycznych korzeni i fałszywego pragmatyzmu oraz wezwał do wspólnego zaangażowania w przemiany ekologiczne, społeczne i gospodarcze.

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Jak przekazuje Vatican News, Leon XIV podsumował w piątek dwudniowe obrady poświęcone wyzwaniom współczesnego świata podczas pierwszej edycji "Borgo Laudato Si' Dialogues", która odbyła się w Castel Gandolfo.

"Fałszywy pragmatyzm" zagrożeniem dla świata. Wezwanie Leona XIV

Papież podkreślił, że uczestnicy dyskutowali o tematach szczególnie ważnych również dla Kościoła katolickiego. Rozmawiano m.in. o sztucznej inteligencji, starzeniu się społeczeństw, sporcie, dyplomacji oraz przyszłości zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie było odpowiedzią na wezwanie zawarte w jego encyklice Magnifica humanitas do prowadzenia dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli - wskazuje Watykan.

"Pragniemy wspólnie z nimi poszukiwać nowych dróg służących dobru wspólnemu i promowaniu godnego życia dla wszystkich" - przypomniał papież.

Leon XIV zwrócił uwagę, że świat przeżywa dziś kryzys pamięci i tożsamości. Cytując swoją encyklikę, ostrzegł przed "fałszywym pragmatyzmem", który prowadzi do odrzucenia historycznych korzeni oraz do przekonania, że tragedie XX wieku nie mogą się już powtórzyć.

Papież o Nowym Jeruzalem. "Cywilizacja miłości"

Papież podkreślił, że uczestnicy spotkania, reprezentujący różne środowiska zawodowe, kultury i doświadczenia, są zjednoczeni wspólnym zaangażowaniem na rzecz przemiany ekologicznej, społecznej i gospodarczej.

Leon XIV przestrzegł jednocześnie przed pokusą budowania "wieży Babel", którą określił jako symbol "bałwochwalstwa zysku kosztem najbardziej bezbronnych". Taka logika - zaznaczył - zwiększa ryzyko dehumanizacji współczesnego świata.

"Jesteśmy wezwani do współtworzenia Nowego Jeruzalem - cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym" - wskazał Leon XIV.

Na zakończenie dwudniowych obrad papież życzył uczestnikom, aby byli "pokornymi budowniczymi Nowego Jeruzalem", niosącymi światu uzdrowienie, uznanie, życzliwość i troskę o każdego człowieka.

Źródło: Vatican News





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