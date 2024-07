Kolejny apel MSZ do turystów. Tym razem resort ponawia ostrzeżenie przed podróżami do Wenezueli z uwagi na panującą w kraju sytuację. W komunikacie czytamy o czyhających zagrożeniach i problemach, jakie polski turysta może napotkać na miejscu. W apelu znalazły się też kluczowe informacje dla tych, którzy mimo to chcą lub po prostu muszą wybrać się do tego państwa.