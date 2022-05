Apel Kamali Harris o wprowadzenie zakazu broni szturmowej. To następstwo strzelanin w USA

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Wiceprezydent USA Kamala Harris zaapelowała o wprowadzenie zakazu broni szturmowej w następstwie dwóch ostatnich masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych - podaje BBC. Do Buffalo przybyła na sobotnie uroczystości pogrzebowe 86-letniej Ruth Whitfield, najstarszej ofiary ataku na supermarket w tym mieście. - To nie powinno mieć miejsca w naszym kraju - powiedziała do zgromadzonych.

Zdjęcie Kamala Harris na pogrzebie ofiary strzelaniny w Buffalo / GEOFF ROBINS/AFP / AFP