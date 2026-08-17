W skrócie Sąd Najwyższy Rosji oddalił apelację partii Jabłoko dotyczącej zakazu udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Partia Jabłoko została oskarżona między innymi o naruszenie praw autorskich i przyjmowanie pieniędzy zza granicy.

Po ogłoszeniu wykluczenia Jabłoko z wyborów, na ulicach Moskwy doszło do protestów, które zostały rozpędzone przez służby.

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Sąd Najwyższy Rosji podjął decyzję o zakazie udziału w wyborach do Dumy Państwowej na początku minionego tygodnia, zaś w czwartek partia odwołała się od niej.

Jabłoko to ostatnie aktywne ugrupowanie spośród oficjalnie zarejestrowanych partii opozycyjnych w Rosji.

Rosja. Chcieli dialogu z NATO i Ukrainą, zostali wykluczeni z wyborów

W przeszłości politycy Jabłoko wzywali do wznowienia partnerstwa Rosji z NATO oraz rozmów nt. oddania Ukrainie kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów terenów Donbasu. Apelowała też o zawieszenie broni na froncie ukraińskim.

Z wnioskiem o wykluczenie Jabłoko z wyborów wystąpiła skrajnie prawicowa partia Rodina (Ojczyzna - red.), która oskarżyła oponentów m.in. o naruszenie praw autorskich oraz o finansowanie z zagranicy.

Wykluczenie Jabłoko doprowadziło do wyjścia ludzi na ulice. Jak relacjonuje Reuters, służby rozpędzały manifestantów.

Jabłoko wykluczone z wyborów. To ostatnia antywojenna partia w Rosji

Już w zeszłym tygodniu rosyjski sąd zabronił jedynej antywojennej partii politycznej udziału w zaplanowanych na jesień wyborach parlamentarnych. Po ogłoszeniu postanowienia na ulice Moskwy wyszli demonstranci.

Lider ugrupowania Nikołaj Rybakow zapowiedział wówczas złożenie odwołania od tej decyzji. Rosyjskie prawo przewiduje możliwość apelacji od postanowienia SN.

Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej odbędą się w dniach 18-20 września i będą pierwszymi wyborami do niższej izby parlamentu od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Rosjanie wybiorą 450 deputowanych.

Głównym faworytem będzie partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina. Partia obecnie dysponuje w Dumie 324 mandatami.

Jabłoko w ostatnich sondażach miało poparcie na poziomie około 3 proc., czyli poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego.



