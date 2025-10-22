Jose Jeri ogłosił decyzję we wtorek podczas przemówienia do narodu w państwowej telewizji. 30-dniowy stan wyjątkowy obowiązuje od północy z wtorku na środę w stolicy kraju Limie i w stołecznej prowincji Callao.

- W ostatnich latach przestępczość rosła nieproporcjonalnie, powodując ogromny ból tysięcy rodzin i dodatkowo utrudniając rozwój kraju. Ale to koniec. Dzisiaj zaczynamy zmieniać narrację o niepewności w Peru - mówił, zwracając się do obywateli.

Jose Jeri wprowadza stan wyjątkowy w Peru

- Przechodzimy z defensywy do ofensywy w walce z przestępczością, walce, która pozwoli nam odzyskać spokój, ciszę i zaufanie milionów Peruwiańczyków - zaznaczył Jose Jeri.

"W czasie stanu wyjątkowego rząd może wysłać armię, aby patrolowała ulice i ograniczała wolność zgromadzeń i inne prawa" - wskazuje "The Guardian".

Dziennik zwraca uwagę, że decyzja zapadła, gdy w kraju od tygodnia odbywają się antyrządowe protesty przeciw korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Prezydent Peru odsunięta od władzy. Na ulicach antyrządowe protesty

W ostatnich tygodniach w Peru nasiliły się antyrządowe protesty. Młodzi ludzie wychodzili na ulice w związku z wprowadzeniem nowego prawa, które zmusza ich do oprowadzania składek na prywatne fundusze emerytalne mimo braku bezpieczeństwa zatrudnienia. Peruwiańczycy protestowali także przeciw fali przemocy i zorganizowanej przestępczości.

Kongres Republiki Peru, jednoizbowy parlament, w połowie października zdecydował o odwołaniu z urzędu prezydent Diny Boluarte. Po osunięciu od władzy zaprzysiężony został jako tymczasowy prezydent Jose Jeri, który wezwał do wypowiedzenia wojny gangom. W Peru od 2018 roku władzę sprawowało sześcioro prezydentów.

W trakcie ubiegłotygodniowych protestów w Limie - przeciw nowej władzy i rosnącemu problemowi przestępczości - co najmniej jedna osoba zginęła, a ok. 150 zostało rannych. Według informacji przekazywanych przez władze, 32-letni uczestnik protestu zmarł w szpitalu po postrzelenie przez policjanta.

Premier Peru Ernesto Alvarez zapowiedział w miniony czwartek, że niebawem zostanie ogłoszona decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Limie. Informował również, że rząd przygotowuje pakiet działań mających przeciwdziałać narastającej fali przestępczości.

W tym samym czasie Jeri wykluczał, że ustąpi z urzędu. - Moją odpowiedzialnością jest utrzymanie stabilności kraju. To jest moja odpowiedzialność i mój obowiązek. Jestem całkowicie przekonany, że wspólną pracą możemy to osiągnąć - mówił.

Źródło: The Guardian, Reuters, AFP

Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równi Polsat News Polsat News