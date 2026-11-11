W skrócie Tysiące osób protestowało w hiszpańskich miastach przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu, a w samym Madrycie na ulice wyszło około 120 tysięcy demonstrantów.

W Barcelonie protesty przerodziły się w zamieszki, podczas których podpalano kosze na śmieci, niszczono witryny sklepowe oraz dochodziło do prób grabieży towarów.

Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory na 29 listopada, w których prognozuje się zwycięstwo opozycyjnych partii konserwatywnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Tysiące osób wyszło w środę na ulice wielu hiszpańskich miast, by zaprotestować przeciwko braku dostępności mieszkań. W demonstracjach w Madrycie wzięło udział ok. 120 tys. osób, które skandowały hasła takie jak "Nie mamy domu".

Tysiące osób protestowało również w wielu innych miastach kraju m.in. w Maladze czy Walencji. Z kolei w niektórych regionach Andaluzji demonstracje musiały zostać odwołane z powodu ostrzeżeń pogodowych związanych z huraganem Charles.

W niektórych sektorach doszło również do ogólnokrajowego strajku generalnego, który trwał 24 godziny. Była to pierwsza taka sytuacja od 2012 roku.

Antyrządowe protesty w Hiszpanii. W Barcelonie doszło do zamieszek

Najgorsza sytuacja ma miejsce w Barcelonie, gdzie protesty przerodziły się w zamieszki. Grupy zamaskowanych demonstrantów zaczęły atakować funkcjonariuszy policji środkami pirotechnicznymi i podpalać kosze na śmieci.

W wyniku starć w kilku miejscach doszło do kilku niewielkich pożarów. Zniszczono również niektóre witryny sklepowe w centrum miasta oraz odnotowano próby grabieży znajdujących się w nich towarów. Policja tłumi zamieszki i wzywa przez megafony do rozproszenia się zgromadzenia.

Działania policji spotkały się z krytyką ze strony lewicowej partii Szeroki Front. Jej lider w Madrycie Emilio Delgado wezwał premiera Pedro Sancheza do zdymisjonowania ministra spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaski, który jego zdaniem "napuszcza policję na klasę robotniczą".

Antyrządowe protesty związane z problemami na rynku nieruchomości trwają w Hiszpanii od wielu tygodni. W związku z tym na początku października premier Pedro Sanchez ogłosił, że 29 listopada w kraju odbędą się przedterminowe wybory. Najprawdopodobniej większość w nich zdobędą opozycyjne partie konserwatywne: Partia Ludowa i partia Vox.



