- Wierzę, że to, co słyszymy ze strony Chin i Indii, odzwierciedla obawy na całym świecie o wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę nie tylko pod kątem narodu ukraińskiego - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, podkreślając, że "to zwiększa nacisk na Rosję, by zakończyła agresję".

Blinken nawiązał w ten sposób do spotkań Putina z Modim i Xi w Samarkandzie w Uzbekistanie na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Wojna w Ukrainie. Putin chce zakończyć konflikt "jak najszybciej"

- To nie czas na wojnę - powiedział Modi do Putina, podkreślając znaczenie "demokracji, dyplomacji i dialogu". W odpowiedzi prezydent Rosji zapewnił indyjskiego premiera, że chce "jak najszybciej" zakończyć konflikt w Ukrainie i przyznał jednocześnie, że rozumie "obawy" Indii.

- Znam twoje stanowisko w sprawie konfliktu w Ukrainie, twoje obawy (...) Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej wszystko się skończyło - oświadczył Putin.

Xi Jingping: Ludzkość jest na rozdrożu

Z kolei Xi podczas swojego przemówienia w Samarkandzie mówił, że "ludzkość jest na rozdrożu i musi stawić czoła bezprecedensowym wyzwaniom".

- Musimy wspólnie przeciwstawić się ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów pod jakimkolwiek pretekstem i mocno trzymać naszą przyszłość i przeznaczenie naszych krajów w swoich rękach - powiedział chiński przywódca.

Putin z kolei powiedział dziennikarzom, że jego czwartkowe spotkanie z Xi Jinpingiem było "normalne". Jednak, jak pisze AFP, Putin dziękował chińskiemu przywódcy za jego "wyważone stanowisko" w sprawie inwazji Moskwy na Ukrainę i obiecał mu "wyjaśnienia", aby rozwiać jego "wszelkie obawy".