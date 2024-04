"Rodzina ma dostać od Państwa Izrael zadośćuczynienie (...). Sąd wojenny dla winnych - oceniła jednoznacznie Anna Maria Żukowska w serii wpisów, komentując śmierć polskiego obywatela w izraelskim nalocie. W dołączonym do wpisu tekście wiceprzewodnicząca polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej zaznaczyła, że Izrael ma prawo do obrony, ale nie do atakowania cywilów czy dzieci. Oceniła także, co jest "jedynym sposobem" na zatrzymanie wojny w regionie.