W skrócie 58 proc. Amerykanów uznało pierwszy rok drugiej kadencji Donalda Trumpa za porażkę.

64 proc. respondentów uważa, że Trump nie zrobił wystarczająco dużo, by obniżyć ceny produktów codziennego użytku.

Wskaźnik poparcia dla Trumpa wynosi 39 proc., przy czym 90 proc. republikanów aprobuje jego działania.

Pierwszy rok drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu spotkał się z krytyczną oceną większości Amerykanów.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię SSRS wynika, że 58 proc. respondentów uznało ten okres za porażkę. Zarazem 35 proc. deklaruje dumę z prezydentury Trumpa.

USA. Jak Amerykanie oceniają prezydenturę Donalda Trumpa?

Badanie pokazuje również spadek zaufania do działań prezydenta w kwestiach gospodarczych, które republikanin stawiał jako jeden ze swoich priorytetów.

55 proc. uważa, że polityka Trumpa pogorszyła sytuację ekonomiczną Stanów Zjednoczonych, a 32 proc. dostrzega poprawę.

Z kolei 64 proc. ankietowanych ocenia, że amerykański przywódca nie zrobił wystarczająco dużo, by obniżyć ceny produktów codziennego użytku.

Pesymizm mieszkańców USA dotyczy sfery gospodarki. Nieco ponad 40 proc. respondentów wierzy, że za rok ich sytuacja ekonomiczna będzie dobra. Dla porównania w styczniu 2025 roku nadzieję na poprawę w ciągu następnych 12 miesięcy wykazywało 56 proc. badanych.

Warto odnotować, że zaufanie do prezydenta Donalda Trumpa spadło do 36 proc. Zarazem jedynie co trzeci badany uważa, że Trump troszczy się o "prostych ludzi".

Dodatkowo mniej niż połowa ankietowanych ocenia, że republikanin ma wystarczającą energię i sprawność umysłową do skutecznego pełnienia urzędu.

USA. Rocznica objęcia urzędu przez Trumpa. Sondaż pokazuje nastroje Amerykanów

Warto zauważyć, że pomimo krytyki Donald Trump utrzymuje mocne poparcie wśród swoich zwolenników. Ogólny wskaźnik poparcia wynosi 39 proc., ale prawie dziewięciu na 10 republikanów aprobuje jego działania, w tym połowa "zdecydowanie aprobuje".

Wśród wyborców niezależnych poparcie spada do 29 proc., a wśród demokratów praktycznie nie istnieje - zauważono w analizie sondażu.

Niepokój Amerykanów dotyczy głównie zawłaszczenia władzy przez prezydenta, powtarzających się ingerencji w instytucje kulturalne i federalne programy. 58 proc. respondentów uważa, że Trump posuwa się za daleko w sprawowaniu władzy.

Sondaż CNN został przeprowadzony przez SSRS online i telefonicznie w dniach 9-12 stycznia na losowej próbie 1209 dorosłych osób w USA.

