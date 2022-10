Angela Merkel z nagrodą ONZ. "Wykazała się wielką moralną i polityczną odwagą"

"Angela Merkel wykazała się wielką moralną i polityczną odwagą, pomagając przeżyć i stanąć na nogi ponad milionowi uchodźców. Wystąpiła stanowczo przeciwko tym, którzy chcieli siać strach. Pokazała, co można osiągnąć, gdy politycy postępują słusznie i pracują nad znalezieniem rozwiązań dla wyzwań świata, zamiast po prostu przerzucać odpowiedzialność na innych" - uzasadnił przyznanie nagrody szef UNHCR Filippo Grandi.

Niemcy w latach 2015-2016, za rządów Merkel, przyjęły ponad 1,2 mln uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Angela Merkel z nagrodą ONZ, ale nie ze stanowiskiem

10 października w Genewie Merkel odbierze osobiście nagrodę im. Nansena w wysokości 152 tys. euro - potwierdził rzecznik UNHCR Matthew Saltmarsh. Jednocześnie odrzucił spekulacje, że była kanclerz miałaby przyjąć stanowisko w strukturach UNHCR. "Takie rozmowy nie mają miejsca" - wyjaśnił rzecznik.

Nagroda im. Nansena to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez UNHCR, oenzetowską instytucję od ponad 70 lat zajmującą się uchodźcami. Trafia do osób, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy losu uchodźców. W ubiegłym roku nagroda im. Nansena trafiła do organizacji pomocowej w Jemenie - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Humanitarnego Jeel Albena (JAAHD), które zbudowało schroniska dla dziesiątek tysięcy ofiar konfliktu w tym kraju.