Aneksja Grenlandii na stole. Kontrowersyjny projekt w Kongresie
Republikański kongresmen Randy Fine zgłosił projekt ustawy, który dawałby prezydentowi USA prawo do aneksji Grenlandii i przyjęcia jej jako nowego stanu. Inicjatywa ma jednak znikome szanse na uchwalenie, bo sprzeciw wobec niej wyrażają zarówno demokraci, jak i część polityków partii rządzącej.
W skrócie
- Republikański kongresmen domaga się prawa do aneksji Grenlandii przez USA.
- Projekt spotkał się z oporem zarówno demokratów, jak i części republikanów.
- Plan zakłada przyjęcie Grenlandii jako nowego stanu USA, ale jego poparcie jest niewielkie.
Kongresmen z Florydy przedstawił swój projekt we wpisie na platformie X.
"Postawmy sprawę jasno, nasi przeciwnicy próbują zadomowić się w Arktyce i nie możemy na to pozwolić. Zdobywając Grenlandię, uniemożliwilibyśmy naszym przeciwnikom kontrolowanie regionu Arktyki i zabezpieczylibyśmy naszą północną flankę przed Rosją i Chinami" - napisał polityk.
Załączony dwustronicowy projekt upoważnia prezydenta do "podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych". Mówi też o umożliwieniu przyspieszenia procedur, by przyjąć Grenlandię jako nowy stan.
USA. Republikanin stworzył projekt ustawy o aneksji Grenlandii
Projekt nie jest pierwszą potencjalną ustawą na ten temat; podobny złożył już w styczniu 2025 roku inny słynący z kontrowersji kongresmen Andy Ogles z Tennessee.
Inicjatywa Fine'a ma znikome szanse na uchwalenie, bo w obliczu zaostrzającej się retoryki i gróźb prezydenta, że przejmie on Grenlandię "w ten lub inny sposób", przeciwko jego działaniom wypowiedział się szereg polityków partii rządzącej z liderem republikanów w Senacie Johnem Thunem na czele.
Wbrew słowom prezydenta Thune powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie uznaje działań zbrojnych za realistyczną opcję i jego zdaniem"nie jest to coś, co ktokolwiek poważnie rozważa".
Grenlandia. Demokraci przeciwko użyciu siły przez USA
Politycy demokratów zapowiedzieli z kolei, że zgłoszą projekt rezolucji zabraniającej prezydentowi użycia siły przeciwko Grenlandii. Do głosowania na ten temat może dojść w najbliższych dniach lub tygodniach.
W ubiegłym tygodniu ku irytacji prezydenta Trumpa większość Senatu wstępnie poparła projekt podobnej uchwały zabraniającej dalszego użycia siły przeciwko w Wenezueli.