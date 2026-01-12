W skrócie Republikański kongresmen domaga się prawa do aneksji Grenlandii przez USA.

Projekt spotkał się z oporem zarówno demokratów, jak i części republikanów.

Plan zakłada przyjęcie Grenlandii jako nowego stanu USA, ale jego poparcie jest niewielkie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kongresmen z Florydy przedstawił swój projekt we wpisie na platformie X.

"Postawmy sprawę jasno, nasi przeciwnicy próbują zadomowić się w Arktyce i nie możemy na to pozwolić. Zdobywając Grenlandię, uniemożliwilibyśmy naszym przeciwnikom kontrolowanie regionu Arktyki i zabezpieczylibyśmy naszą północną flankę przed Rosją i Chinami" - napisał polityk.

Załączony dwustronicowy projekt upoważnia prezydenta do "podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych". Mówi też o umożliwieniu przyspieszenia procedur, by przyjąć Grenlandię jako nowy stan.

USA. Republikanin stworzył projekt ustawy o aneksji Grenlandii

Projekt nie jest pierwszą potencjalną ustawą na ten temat; podobny złożył już w styczniu 2025 roku inny słynący z kontrowersji kongresmen Andy Ogles z Tennessee.

Inicjatywa Fine'a ma znikome szanse na uchwalenie, bo w obliczu zaostrzającej się retoryki i gróźb prezydenta, że przejmie on Grenlandię "w ten lub inny sposób", przeciwko jego działaniom wypowiedział się szereg polityków partii rządzącej z liderem republikanów w Senacie Johnem Thunem na czele.

Wbrew słowom prezydenta Thune powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie uznaje działań zbrojnych za realistyczną opcję i jego zdaniem"nie jest to coś, co ktokolwiek poważnie rozważa".

Grenlandia. Demokraci przeciwko użyciu siły przez USA

Politycy demokratów zapowiedzieli z kolei, że zgłoszą projekt rezolucji zabraniającej prezydentowi użycia siły przeciwko Grenlandii. Do głosowania na ten temat może dojść w najbliższych dniach lub tygodniach.

W ubiegłym tygodniu ku irytacji prezydenta Trumpa większość Senatu wstępnie poparła projekt podobnej uchwały zabraniającej dalszego użycia siły przeciwko w Wenezueli.

Weto prezydenta do ustawy cyfrowej. Bosak w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Urzędnik premiera decydowałby, co zostaje w internecie, a co nie Polsat News Polsat News