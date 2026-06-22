W skrócie Andy Burnham został zaprzysiężony na członka brytyjskiej Izby Gmin, co otwiera mu drogę do kierowania rządem Wielkiej Brytanii po dymisji Keira Starmera.

Po zdobyciu mandatu z okręgu Makersfield Burnham musi zostac jeszcze wybrany na nowego przewodniczącego Partii Pracy, co według korespondenta BBC w Westminsterze jest formalnością.

Kandydaturze Burnhama sprzeciwia się Nigel Farage, lider Partii Reform, który po dymisji Keira Starmera domaga się rozpisania nowych wyborów.

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W poniedziałek Andy Burnham złożył przysięgę i został członkiem brytyjskiego parlamentu, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem członków Partii Pracy - podał "The Guardian". Polityk może teraz objąć stanowisko lidera tego ugrupowania i tym samym zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii po tym, jak dymisję złożył dotychczasowy przewodniczący Keir Starmer.

Typowany na nowego premiera Andy Burnham zaprzysiężony na członka Izby Gmin

Jeszcze w czwartek pełniący funkcję burmistrza Wielkiego Manchesteru Burnham nie mógł ubiegać się o kierowanie brytyjskim rządem. Zmieniło się to, kiedy 56-letni polityk zdobył w wyborach uzupełniających mandat parlamentarny z okręgu Makersfield.

Po poniedziałkowym zaprzysiężeniu nie ma już formalnych przeszkód, by Burnham objął stery Partii Pracy i stał się siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu dekady. Keir Starmer, który złożył rezygnację w poniedziałek, zapowiedział, że udzieli poparcia nowemu liderowi Partii Pracy.

Ostatnim przystankiem przed przeprowadzką na Downing Street jest objęcie sterów Partii Pracy. Według korespondenta BBC w Westminsterze Nicka Eardleya jest to jednak formalność.

"Byłem tego popołudnia w parlamencie i rozmawiałem o tym, co dalej. Trudno znaleźć kogoś, kto nie uważa, że Andy Burnham będzie kolejnym premierem. Wygląda na to, że jest już nie do zatrzymania" - ocenił Eardley.

Poparcie Partii Pracy i sprzeciw Partii Reform. Farage chce rozpisania wyborów

Przeciwnikiem kandydatury Burnhama jest lider rosnącej w Wielkiej Brytanii w siłę Partii Reform Nigel Farage. Kojarzony z kampanią brexitową polityk zarzuca świeżo zaprzysiężonemu parlamentarzyście z Makersfield bycie "zawodowym politykiem" - Burnham piastował już bowiem wysokie funkcje w rządzie pod koniec pierwszej dekady XXI w. - był kolejno sekretarzem skarbu, ministrem kultury i ministrem zdrowia.

Farage po poniedziałkowej dymisji Keira Starmera domaga się nie objęcia rządów przez kolejnego lidera Partii Pracy, lecz rozpisania nowych wyborów. W jego ocenie labourzyści stracili mandat do rządzenia, a nowe wybory byłyby odzwierciedleniem rosnącej popularności Partii Reform w brytyjskim społeczeństwie.

Źródło: "The Guardian", BBC





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