Andrzej Poczobut z Nagrodą Sacharowa. Parlament Europejski zdecydował

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli - przyznana po raz pierwszy w 1988 r. Nelsonowi Mandeli i Anatolijowi Marczence - to najwyższe wyróżnienie za działania na rzecz praw człowieka przyznawane przez Unię Europejską.

Jest ona dowodem uznania dla pojedynczych osób, grup i organizacji, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli.

"Dzięki niej oraz związanej z nią sieci Unia Europejska udziela laureatom wsparcia, dodając im sił i umacniając ich pozycję w walce o słuszną sprawę" - czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego.

Andrzej Poczobut z Nagrodą im. Sacharowa

"Nagroda im. Sacharowa za Wolność Myśli za rok 2025 trafia do Andrzeja Poczobuta z Białorusi oraz Mzii Amaglobeli z Gruzji. Odwaga tych dziennikarzy, którzy mimo więzienia zabierają głos przeciwko niesprawiedliwości, stanowi potężny symbol wolności i demokracji" - przekazała w środę przewodnicząca PE Roberta Metsola.

Europoseł Polski 2050 Michał Kobosko zamieścił z tej okazji post w portalu X, w którym wyraził nadzieję, iż wyróżnienie Poczobuta "będzie krokiem na drodze do Jego uwolnienia".

O przyznanie Nagrody im. Sacharowa właśnie Andrzejowi Poczobutowi od dłuższego czasu zabiegali polscy eurodeputowani, którzy porozumieli się w tej sprawie ponad partyjnymi podziałami. Kandydaturę poparli zarówno politycy centroprawicy, jak i konserwatyści, socjaliści oraz liberałowie.

Poza polsko-białoruskim dziennikarzem na krótkiej liście do nagrody byli także serbscy studenci i dziennikarze oraz pracownicy organizacji pomocowych w Palestynie.

Wkrótce więcej informacji.

