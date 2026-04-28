Andrzej Poczobut wolny. Wymiana więźniów z Białorusią

Doszło do wymiany więźniów między Polską i Białorusią w formacie "5 za 5". Andrzej Poczubut został objęty procedurą wymiany. Zdjęcie z uwolnionym Poczobutem zamieścił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk wita Andrzeja Poczobuta uwolnionego z białoruskiego więzieniaX/Donald Tuskmateriał zewnętrzny

"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu. Przyjacielu" - przekazał ma platformie X premier Donald Tusk.

O wymianie więźniów między Polską i Białorusią w formacie "5 za 5" poinformowały też białoruskie media. "Alaksandr Łukaszenka polecił, by zwolnić m.in. Andrzeja Poczobuta" - czytamy.

Wkrótce więcej informacji...

