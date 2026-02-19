Andrzej Mountbatten-Windsor w areszcie. Karol III zabrał głos
"Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniach o nadużycie władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej" - przekazał w oświadczeniu król Wielkiej Brytanii, komentując zatrzymanie swojego młodszego brata. Karol III podkreślił, że prawo musi być egzekwowane.
W skrócie
- Karol III wydał oświadczenie po zatrzymaniu Andrzeja Mountbattena-Windsora.
- Były książę Andrzej jest podejrzewany o nadużycia władzy podczas pełnienia funkcji publicznej.
- Służby podejrzewają przekazanie przez Andrzeja Mountbattena-Windsora tajnych dokumentów Jeffreyowi Epsteinowi.
- Policja brytyjska potwierdziła zatrzymanie „mężczyzny po sześćdziesiątce”; BBC wskazała, że chodzi o byłego księcia Andrzeja.
Wiadomość o zatrzymaniu byłego księcia Andrzeja rozgrzała opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Oświadczenie w tej sprawie wydał Karol III.
"Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniach o nadużycie władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej" - przekazał monarcha.
Przypomnijmy, służby chcą postawić byłemu księciu zarzuty w związku z przekazaniem Jeffreyowi Epsteinowi tajnych, rządowych dokumentów.
Wielka Brytania. Były książę Karol zatrzymany, poważne zarzuty
Mountbatten-Windsor w 2010 r. miał przedstawić Epsteinowi raporty dotyczące Wietnamu, Singapuru i innych miejsc, które odwiedził w trakcie oficjalnych podróży.
"Teraz rozpoczyna się pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - czytamy dalej w oświadczeniu króla. Karol III zaznaczył, że "prawo musi działać swoim torem".
Agencja Reutera relacjonowała, że sześć nieoznakowanych radiowozów i około ośmiu funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu przybyło w czwartek rano do Wood Farm w posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii, gdzie obecnie mieszka Mountbatten-Windsor.
Brytyjska policja wydała w czwartek komunikat o zatrzymaniu "mężczyzny po sześćdziesiątce" podejrzanego o nadużycia podczas pełnienia funkcji publicznych. Odmówiono jednak podania imienia i nazwiska aresztowanego. Telewizja BBC sprecyzowała, że chodzi o byłego księcia Andrzeja.
Andrzej Mountbatten-Windsor i znajomość z Jeffreyem Epsteinem. Na jaw wyszły amerykańskie akta
Andrzej Mountbatten-Windsor jest młodszym bratem brytyjskiego monarchy. W 2019 roku wycofał się z życia publicznego. Powodem był głośny wywiad, w którym mówił o swojej przyjaźni z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem.
Nazwisko byłego księcia wielokrotnie pojawia się w ujawnionych aktach dotyczących finansisty i multimilionera.
Były książę Andrzej, drugi syn zmarłej królowej Elżbiety II, zawsze zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom w stosunku do Epsteina. Deklarował też, że żałuje ich przyjaźni.
Źródło: Reuters