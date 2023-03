- Mam nadzieję, że ta wizyta zaowocuje wieloma kontraktami, które zostaną w przyszłości zawarte przez polskie firmy oraz zwiększoną obecnością polską tutaj w sektorze technologicznym odnawialnych źródeł energii i współpracy informatycznej - powiedział Duda.

Dodał, że ma nadzieję na pojawienie się arabskich firm w Polsce, ponieważ ze względu na politykę ochrony klimatu i budowanie miksu energetycznego nasz kraj "potrzebuje wiele energii odnawialnej", a współpraca z firmami z ZEA "bardzo by się przydała". - Liczymy, że firmy wejdą dynamicznie na nasz rynek - dodał.

Andrzej Duda w ZEA: Liczę na eksport naszej żywności

- Miałem bardzo dobrą rozmowę z panem prezydentem. Podpisaliśmy dwa "memorandum of understanding", czyli ramowe umowy o współpracy. Jedno w zakresie odnawialnych źródeł energii, a drugie w zakresie informatyzacji i cyfryzacji, przede wszystkim w administracji - podkreślił. Zdaniem prezydenta "perspektywy są bardzo duże". - Prezydent ZEA wstępnie zasygnalizował wysłanie do Polski grupy roboczej, by rozmawiać o współpracy - powiedział.

Andrzej Duda stwierdził, że możliwa jest także współpraca naukowa obu krajów oraz współpraca w zakresie rozwoju sektora rolniczego. - Nie ukrywam, że bardzo liczę na eksport naszej żywności. Powinniśmy być mocniej obecni na tym rynku. Chciałbym żebyśmy przez najbliższe lata to realizowali - dodał.

- Mówiliśmy o Ukrainie. Dziękowałem za pomoc jaką ZEA przekazały Ukrainie - 100 mln dolarów na generatory prądotwórcze - to nie jest mała kwota. Oni także wspierają Ukrainę politycznie, starają się zachować spokojny dystans. Proszę pamiętać, że sporo robią jako państwo, które pozostawało w przyjaźni zarówno z Rosją, jak i Ukrainą, starają się szukać rozwiązań pokojowych, umożliwiać rozmowy ws. wymiany jeńców. Mają taką specyficzną rolę - tłumaczył prezydent.

Andrzej Duda w ZEA. Spotkanie delegacji

W Abu Zabi odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Głowom państw towarzyszyły delegacje. Wśród tematów dyskusji znalazły się m.in "współpraca w dziedzinie energii oraz przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji związanej z napaścią na Ukrainę".