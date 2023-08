W opinii Oystena Storrvika, obrońcy masowego mordercy, warunki w więzieniu ponownie się pogorszyły , a władze skazują go na permanentną izolację. Prawnik stwierdził, że "całkowite odcięcie od świata jest nieludzkie".

Norwegia: Anders Breivik pozwał państwo za "nieludzkie warunki w więzieniu"

Skarga została jednak odrzucona przez norweski sąd , do czego przychylił się także Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Mimo to Breivik nie zaprzestał starań i w zeszłym roku złożył wniosek o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Sąd nie zgodził się na skrócenie wymiaru kary, ale przeniósł przestępcę z zakładu Telemark do Ringerike. To właśnie na warunki w tym ośrodku wpłynęła najnowsza skarga.