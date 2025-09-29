Amerykańskie media o zachowaniu Trumpa. "Europa została sama"

Aleksandra Czurczak

Europa została sama z zagrożeniem, jakim jest Rosja - ocenia na łamach magazynu "Foreign Policy" Christian Caryl. Amerykański dziennikarz komentuje "niekonsekwentne" wypowiedzi Donalda Trumpa i zapowiada, że "niewypowiedziana wojna o niskiej intensywności, którą prowadzi Rosja, będzie kontynuowana".

Contributor/Getty Images /Alex Kuhn / ArtService
W skrócie

  • Trump podważa zaangażowanie USA w NATO, co wywołuje niepokój w Europie.
  • Rosja kontynuuje prowokacyjne działania, w tym naruszenia przestrzeni powietrznej państw europejskich.
  • Europa pozostaje uzależniona od wsparcia wojskowego i wywiadowczego Stanów Zjednoczonych.
Caryl, były szef biura "Newsweeka" w Moskwie, a obecnie redaktor naczelny działu opinii "Washington Post", podsumował niedawne wypowiedzi prezydenta USA i zestawił je z prowokacjami, aktami dywersji oraz sabotażu, jakich Rosja dopuszcza się w Europie.

"Wygląda na to, że do tej pory pewni europejscy przywódcy byli w stanie przekonać samych siebie, że - mimo niekonsekwentnych wypowiedzi Trumpa - USA nigdy ich nie porzucą. Jednak ostatnie dwa tygodnie mogły ostatecznie pogrzebać te złudzenia" - skonstatował autor.

Media komentują zachowanie Trumpa. Zwracają uwagę na działania Rosji

Donald Trump oznajmił, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które znajdą się w ich przestrzeni powietrznej, ale zapytany o to, czy USA wesprą sojuszników w takich sytuacjach, odpowiedział: - Zależy od okoliczności.

Zastanówmy się nad słowem "zależy" - napisał Caryl. NATO jest sojuszem opartym na założeniu, że wzajemna pomoc sojuszników na wypadek ataku nie jest warunkowa, ale "Trump tak to widzi".

Michał Broniatowski

    We wpisie na swej platformie Truth Social prezydent nawiązał do kwestii strącania rosyjskich samolotów i dodał: "Będziemy nadal dostarczali NATO broń, by NATO zrobiło z nią co chce. Powodzenia wszystkim!".

    Trump odnosi się do Sojuszu, jakby to była organizacja niezwiązana z USA, "klient, któremu dostarcza się broń, a nie sojusz wojskowy, w którym USA mają odgrywać aktywną i wiodącą rolę" - skomentował autor.

    Tymczasem Rosja, która od dłuższego czasu prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową, sięgnęła ostatnio po "jawną prowokację", bowiem do Polski wtargnęły rosyjskie drony.

    Kilka dni później poderwano niemieckie, włoskie i szwedzkie myśliwce, by przechwycić trzy rosyjskie samoloty wojskowe, które wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Niemieckie i szwedzkie maszyny przechwyciły rosyjski samolot rekonesansowy nad neutralnymi wodami Bałtyku. Amerykańskich myśliwców nie widziano w żadnej z tych akcji - przypomniał komentator. "W praktyce Europa jest teraz sama" - podkreślił.

      Rosja nadal będzie testować NATO. Media: Zbyt optymistyczny scenariusz

      Tymczasem Europejczycy są uzależnieni od wsparcia amerykańskiego wywiadu, choćby dlatego, że UE nie jest w stanie konkurować z siecią amerykańskich satelitów, które odgrywają kluczową rolę na współczesnym polu walki. Tylko USA mają zdolność szybkiego transportowania samolotami bardzo licznych wojsk i wielkich ilości uzbrojenia. Europejskie systemy obrony powietrznej, a zwłaszcza antyrakietowej, nie mogą się równać z potencjałem sił USA - wyjaśnił Caryl.

      Ekspert brukselskiego Królewskiego Instytutu Obronności Simon Van Hoeymissen ocenił w wywiadzie dla "FP", że jednym z najpoważniejszych problemów sił europejskich jest brak wystarczającej mobilności w sytuacjach wymagających natychmiastowego reagowania. Pogarsza to jeszcze stan infrastruktury w Europie oraz "inercja" jej instytucji.

      Jak prognozuje autor, Rosja będzie nadal testować obronę powietrzną NATO, stosować sabotaż, cyberataki i inne prowokacje, które mogą doprowadzić do "poważnego kryzysu militarnego".

      Dowódcy wojskowi w Europie ocenili w tym roku, że poważny atak Rosji na NATO może nastąpić w 2029 lub 2030 roku. Caryl uważa, że ostatnie tygodnie dowiodły, iż może to być zbyt optymistyczne założenie.

