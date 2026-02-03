Zdarzyło się ponownie. I znów. I znów.

Trzy kolejne domy wzdłuż Outer Banks w Karolinie Północnej zawaliły się do morza w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zimowy sztorm w miniony weekend sponiewierał wyspy śniegiem, silnym wiatrem i wzburzonymi falami.

Urzędnicy ze Służby Parków Narodowych USA poinformowali, że do ostatniego zawalenia doszło około godz. 9 w poniedziałek na odcinku wybrzeża dotkniętym erozją, kilka godzin po tym, jak dwa inne niezamieszkane domy runęły ze skarpy. Zdarzenia te nastąpiły po zniszczeniu pobliskiego domu we wczesnych godzinach porannych w niedzielę.

Złowroga pogoda w USA. Śnieżny sztorm zniszczył domy na wybrzeżu

W niewielkim miasteczku Buxton, wzdłuż Narodowego Parku Przybrzeżnego Cape Hatteras, od połowy września 19 domów runęło do morza.

Plaża na terenie miejscowości została w poniedziałek zamknięta, a rzecznik NPS Mike Barber przekazał w oświadczeniu, że agencja "zaleca wszystkim trzymanie się z dala od miejsc zawaleń oraz okolicznych obszarów plaży, ze względu na potencjalnie niebezpieczne szczątki".

Gruzy pozostawione na plaży w pobliżu Buxton National Park Service/The Washington Post materiały prasowe

Zdjęcia i nagrania wideo wykonane przez lokalnych mieszkańców i opublikowane w internecie uchwyciły najnowsze zawalenie, gdy drewniane pale domu o szarym, gontowym dachu pękały i uginały się w blasku porannego słońca. W pobliżu zbiornik septyczny został odsłonięty na działanie pływów.

- I poszło - mówił mieszkaniec nagrywający wideo.

Inne obrazy zapowiadają to, co nieuchronnie będzie powolnym sprzątaniem. Gonty i poduszki meblowe, okładziny i powyginane belki leżały w nasiąkniętych wodą stertach szczątków wzdłuż plaży.

"Gruzowisko rozciąga się na wiele mil na południe i na morzu" - napisał jeden z mieszkańców.

Sztorm w Karolinie Północnej. Zniszczone domy i zalane drogi

Zawalające się domy nie były jedyną ofiarą sztormu, który przyniósł także zamieć śnieżną na wyspę Hatteras, z porywami wiatru do 45 mil na godzinę (72,4 km/h - przyp. Interia) i falami u wybrzeży Cape Hatteras sięgającymi do 20 stóp (sześć metrów).

W poniedziałek rano Departament Transportu Karoliny Północnej poinformował, że droga N.C. 12 (North Carolina Highway 12), kluczowa trasa komunikacyjna przez Outer Banks, pozostaje zamknięta w wielu miejscach, "ponieważ nadal obserwujemy zalewanie drogi przez ocean w następstwie weekendowego kataklizmu".

Choć sztorm, który spustoszył ten obszar, przesunął się w głąb morza, National Weather Service ostrzegła w poniedziałek, że ostrzeżenie przed wysokim przybojem pozostanie w mocy oraz że nadal możliwe są "duże, łamiące się fale o wysokości od ośmiu (2,4 m) do 12 stóp (3,7 m)".

Tekst przetłumaczony z "The Washington Post"

Autor: Brady Dennis

Morawiecki w "Gościu Wydarzeń" o statusie osoby najbliższej: Wróćmy do normalności Polsat News