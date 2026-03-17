W skrócie Joe Kent zrezygnował z funkcji dyrektora amerykańskiego Narodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu, argumentując, że nie może popierać wojny z Iranem.

W liście do prezydenta Donalda Trumpa oświadczył, że Iran nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla USA i wojna została rozpoczęta pod presją Izraela.

Kent zaapelował również do Trumpa o zakończenie wojny w Iranie.

Joe Kent jest pierwszym amerykańskim urzędnikiem, który zrezygnował ze swojego stanowiska w związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.

O swojej decyzji Kent poinformował w liście zaadresowanym do prezydenta Donalda Trumpa, którego treść urzędnik opublikował w mediach społecznościowych.

"Nie mogę z czystym sumieniem popierać trwającej wojny z Iranem. Iran nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju i oczywistym jest, że rozpoczęliśmy tę wojnę pod presją Izraela i jego potężnego lobby w Ameryce" - uzasadnił swoją decyzję Kent.

"Jako weteran, który 11 razy był wysyłany do walki, i mąż, który stracił swoją ukochaną żonę Shannon w wojnie wywołanej przez Izrael, nie mogę popierać wysyłania kolejnego pokolenia do walki i na śmierć w wojnie, która nie zapewni obywatelom USA żadnej korzyści, i która nie usprawiedliwia poświęcania życia Amerykanów" - dodał.

Wojna w Iranie. Amerykański urzędnik Joe Kent pisze do Trumpa. "Zostałeś oszukany"

W swoim liście do Trumpa Kent stwierdził, że podczas swojej pierwszej prezydentury republikanin potrafił wykorzystywać wojsko na Bliskim Wschodzie w sposób, który nie kończył się długotrwałymi wojnami.

"Rozumiałeś, że wojny na Bliskim Wschodzie były pułapkami, które odbierały Ameryce cenne życie naszych patriotów i szkodziły bogactwu, i dobrobytowi naszego narodu" - napisał.

Jednocześnie Kent zaznaczył, że na początku obecnej kadencji izraelscy urzędnicy rozpoczęli kampanię dezinformacyjną, która miała zachęcić USA do rozpoczęcia wojny z Iranem.

"Wykorzystano to do oszukania cię, że Iran stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i jeśli zaatakujesz teraz, to będziesz miał prostą drogę do zwycięstwa" - napisał.

"To było kłamstwo. To ta sama taktyka, której użył Izrael, by wciągnąć nas w katastrofalną wojnę w Iraku, która kosztowała życie tysięcy naszych najlepszych mężczyzn i kobiet. Nie możemy popełnić tego błędu ponownie" - dodał.

Kent zaapelował również do Trumpa o zakończenie wojny w Iranie. "Modlę się, byś zastanowił się nad tym, co robimy w Iranie i dla kogo to robimy. Nadszedł czas na odważne decyzje. Możesz zmienić kurs i wyznaczyć nową drogę dla naszego narodu albo pozwolić mu dalej pogrążać się w upadku i chaosie. Trzymasz wszystkie karty" - zakończył.

