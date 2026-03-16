Jedna osoba zginęła w hrabstwie Arthur wyniku pożaru, który nazwano Morrill. To największy z pożarów w historii Nebraski, aktywny w hrabstwach Morrill, Arthur i Keith. Tylko ten pożar pochłonął ponad 186 tys. hektarów. Łącznie spłonęło ponad 242 811 hektarów terenu w Nebrasce.

Jeden pożar na godzinę. Mieszkańcy powinni się modlić

Do niedzieli wieczorem nie strażakom nie udało się opanować nie tylko Morill, lecz również trzech innych największych pożarów w zachodniej i środkowej części stanu.

Ogień w wielu miejscach pojawił się niedługo przed weekendem. Zgłoszenia dotyczące pożarów służby otrzymywały od czwartku, a najwięcej było ich w piątek. To tego dnia w ciągu 24 godzin strażacy wyjeżdżali do 24 pożarów - informuje serwis Foxweather. To daje średnio jeden pożar na godzinę.

Gubernator Jim Pillen ogłosił stan wyjątkowy dla tych hrabstw, które najmocniej odczuły działanie żywiołu:

"Te pożary stanowią znaczące i aktywne zagrożenie, zważywszy na obecne warunki pogodowe" - podkreślił urzędnik.

Strażakom w gaszeniu ognia przeszkadza niekorzystna aura. Przez dużą część środkowej i zachodniej części USA wciąż przetaczają się zimowe burze. Na obszarze Nebraski pogoda może sprowadzić suche i wietrzne warunki. "Wiatr ma być wyjątkowy" - ostrzegł gubernator podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Do akcji gaśniczej zmobilizowano żołnierzy miejscowej gwardii narodowej. Uczestniczą w niej między innymi dwa śmigłowce UH-60 Blackhawk.

"Pożary rozwinęły się poza możliwości lokalnych służb strażackich" - powiedział Pillen.

W sobotę gubernator obserwował rejon pożarów z pokładu śmigłowca. Po wylądowaniu przekazał mediom komunikat: "myślę, że ważne jest, by wszyscy mieszkańcy Nebraski się modlili".

Od piątku nad lasami Nebraski obowiązuje zakaz latania dronami, by nie utrudniać akcji gaśniczej.

Płoną tysiące hektarów. Wiatr nie pomaga strażakom

Pożar Morill pochłonął ponad 186 tys. hektarów terenu i jest największym takim zjawiskiem w historii stanu. Inne również są bardzo groźne.

Pożar nazwany Cottonwood strawił około 40 tys. hektarów w hrabstwie Dawson, a trzeci - w hrabstwach Blaine i Thomas - wypalił ponad 16 tys. hektarów.

W niedzielę w części Nebraski objętej pożarami ostrzegano przed możliwymi podmuchami wiatru osiągającymi około 80 km/h, przez co samoloty gaśnicze mogą być uziemione.

Źródło: ABC, Reuters, Foxweather

