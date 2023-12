Czosnek, jaki USA importuje z Chin może stanowić zagrożenie dla kraju - twierdzi senator Rick Scott. Republikanin wysłał list do sekretarza handlu, w którym wskazał, że do uprawy czosnku w Chinach stosuje się nawóz ze ścieków. Wezwał do wszczęcia śledztwa i zbadania praktycznie wszystkich form i rodzajów rośliny, w jakich jest dostarczana do Stanów Zjednoczonych.