Amerykański "samolot zagłady" wylądował w Europie

"Samolot zagłady"

E-6B to samolot strategiczny dowodzenia i kontroli. Jego konstrukcja bazuje na boeingach 707-320. Amerykańska marynarka używa go do łączności z atomowymi okrętami podwodnymi, przenoszącymi nuklearne pociski balistyczne Trident II 5D. Współpracuje też z lądowymi siłami jądrowymi.

Reklama

Maszyna jest w stanie operować na wysokości prawie 13 km, a jej praktyczny zasięg to ponad 11,5 tys. km.

Również Rosjanie posiadają swoje "samoloty zagłady", które oparte są na konstrukcji Ił-86.

Rosja zawiesiła porozumienie nuklearne

Władimir Putin ogłosił 22 lutego podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

W wywiadzie dla stacji ABC News prezydent USA Joe Biden ocenił decyzję Moskwy o zawieszeniu swego udziału w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START jako "duży błąd".

- Niezbyt odpowiedzialny - dodał amerykański przywódca. Jednocześnie Biden podkreślił, że nie odbiera tej decyzji jako sygnału, że Władimir Putin rozważa użycie broni jądrowej.

Nowy START

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

W lutym bieżącego roku Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.