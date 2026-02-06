Amerykański samolot krążył nad Niemcami. Nadano sygnał alarmowy

Samolot transportowy należący do amerykańskiego wojska wysłał sygnał alarmowy 7700. Oznacza on sytuację awaryjną. Maszyna, prawdopodobnie próbując zrzucić paliwo, przez kilka godzin krążyła nad zachodnimi Niemcami.

Samolot transportowy U.S. Air Force lecący nad obszarem Niemiec, obok widoczne na mapie śledzenie trasy lotu kilku maszyn nad regionem Kaiserslautern.
Amerykański samolot nadał sygnał alarmowy; zdj. ilustracyjneflighradar24.com / SeongJoon Cho / Bloomberg Getty Images

  • Amerykański wojskowy samolot transportowy Boeing C-17A Globemaster III zarejestrowany jako 08-8202 wysłał sygnał alarmowy 7700.
  • Samolot przez kilka godzin krążył nad zachodnimi Niemcami, prawdopodobnie zrzucając paliwo w pobliżu granicy z Francją.
  • Przyczyna nadania sygnału alarmowego 7700, oznaczającego sytuację awaryjną, nie została ujawniona.
Jak wynika z informacji portalu flightradar24.com, umożliwiającego śledzenie ruchu lotniczego w czasie rzeczywistym, awaria dotyczy samolotu Boeing C-17A Globemaster III o rejestracji 08-8202. Maszyna należy do amerykańskiego wojska i służy do transportu ciężkiego sprzętu.

    Według dostępnych informacji, samolot oznaczony jako RCH633, wystartował z położonego w zachodnich Niemczech lotniska wojskowego Spangdahlem, a następnie skierował się na południowy wschód, w kierunku miasta Kaiserslautern.

    Co oznacza sygnał alarmowy 7700?

    Około 10 minut po starcie, maszyna nadała sygnał alarmowy 7700, po czym zaczęła krążyć niedaleko niemiecko-francuskiej granicy, prawdopodobnie próbując zrzucić odpowiednią ilość paliwa, by móc bezpiecznie wylądować.

    Po kilku godzinach, krótko po godz. 17, maszyna wylądowała w bazie lotniczej w Ramstein, która jest największą amerykańską bazą lotnicza w Europie, oraz jedną z największych instalacji NATO.

    Sygnał 7700 oznacza sytuację awaryjną na pokładzie samolotu. Nadawany jest w przypadku nagłego zagrożenia lub problemów technicznych wymagających natychmiastowej pomocy.

    Przyczyna wysłania sygnału alarmowego nie jest znana.

