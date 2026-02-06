W skrócie Amerykański wojskowy samolot transportowy Boeing C-17A Globemaster III zarejestrowany jako 08-8202 wysłał sygnał alarmowy 7700.

Samolot przez kilka godzin krążył nad zachodnimi Niemcami, prawdopodobnie zrzucając paliwo w pobliżu granicy z Francją.

Przyczyna nadania sygnału alarmowego 7700, oznaczającego sytuację awaryjną, nie została ujawniona.

Jak wynika z informacji portalu flightradar24.com, umożliwiającego śledzenie ruchu lotniczego w czasie rzeczywistym, awaria dotyczy samolotu Boeing C-17A Globemaster III o rejestracji 08-8202. Maszyna należy do amerykańskiego wojska i służy do transportu ciężkiego sprzętu.

Według dostępnych informacji, samolot oznaczony jako RCH633, wystartował z położonego w zachodnich Niemczech lotniska wojskowego Spangdahlem, a następnie skierował się na południowy wschód, w kierunku miasta Kaiserslautern.

Co oznacza sygnał alarmowy 7700?

Około 10 minut po starcie, maszyna nadała sygnał alarmowy 7700, po czym zaczęła krążyć niedaleko niemiecko-francuskiej granicy, prawdopodobnie próbując zrzucić odpowiednią ilość paliwa, by móc bezpiecznie wylądować.

Po kilku godzinach, krótko po godz. 17, maszyna wylądowała w bazie lotniczej w Ramstein, która jest największą amerykańską bazą lotnicza w Europie, oraz jedną z największych instalacji NATO.

Sygnał 7700 oznacza sytuację awaryjną na pokładzie samolotu. Nadawany jest w przypadku nagłego zagrożenia lub problemów technicznych wymagających natychmiastowej pomocy.

Przyczyna wysłania sygnału alarmowego nie jest znana.

