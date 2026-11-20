W skrócie Sąd na Florydzie skazał polskiego chirurga Tomasza Kosowskiego na karę śmierci za zabójstwo prawnika Stevena Cozziego w 2023 roku.

Śledczy ustalili, że motywem zbrodni była chęć zysku finansowego oraz zemsta za przedłużające się postępowanie sądowe prowadzone przez ofiarę.

Ciała zamordowanego prawnika nigdy nie odnaleziono, mimo że policja przeszukiwała wysypisko śmieci, na które miały trafić szczątki ofiary.

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Tomasz Kosowski we wrześniu został uznany przez sąd na Florydzie winnym morderstwa pierwszego stopnia. Sędzia prowadzący sprawę uznał, że prokuraturzy udowodnili, że mężczyzna zabił w marcu 2023 roku prawnika Stevena Cozziego.

Według śledczych Kosowski zabił Cozziego licząc na zysk finansowy. Miał też dokonać zbrodni z premedytacją i w sposób zaplanowany. W związku z tymi zarzutami w piątek sędzia Joseph Bulone skazał Kosowskiego na karę śmierci.

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Sprawa zabójstwa Stevena Cozziego budzi spore kontrowersje i zainteresowanie amerykańskiej opinii publicznej.

Wszystko zaczęło się w 2018 r. gdy Tomasz Kosowski, będący uznanym chirurgiem plastycznym, zarabiającym setki tysięcy dolarów rocznie rozstał się ze swoim dotychczasowym pracodawcą - Instytutem Chirurgii Plastycznej Laufera w miejscowości Dunedin na Florydzie. Odejście z pracy nastąpiło w atmosferze konfliktu. Kosowski zarzucał Instytutowi, że ten oszukał go na ogromne kwoty. W związku z tym złożył przeciwko firmie proces cywilny.

Steven Cozzi był wówczas 41-letnim prawnikiem z kancelarii Blanchard Law. To właśnie on został adwokatem instytutu Laufera.

Proces trwał latami, a Kosowski coraz bardziej się niecierpliwił. Według śledczych w 2023 roku postanowił zabić Cozziego, który - według chirurga - miał celowo przedłużać postępowanie.

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Prawnik zaginął 21 marca 2023 r. Tego dnia miała odbyć się ważna telekonferencja dotycząca procesu. Chwilę przed jej rozpoczęciem Cozzi wyszedł do toalety w siedzibie kancelarii, w której pracował. Na spotkanie nie dotarł. Kosowski natomiast połączył się i mocno zwracał uwagę na nieobecność prawnika.

Współpracownicy Cozziego rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. W toalecie, do której się udał znaleźli liczne ślady krwi. Natychmiast powiadomili policję, która wszczęła śledztwo w sprawie.

Technicy kryminalistyczni zabezpieczyli krew znalezioną na miejscu do badań. W ich wyniku ujawniono, że krew należała do Cozziego i Kosowskiego. Śledczy uznali, że Kosowski musiał czekać na prawnika w łazience, następnie obezwładnić go i zabić. Ciało ofiary zapakował do wózka transportowego i wywiózł z budynku. Tam zapakował je do auta i przewiózł do domu.

Po kilku godzinach opuścił swoją luksusową posiadłość. Policjanci przeszukali ją. W środku nie znaleźli ani Kosowskiego, ani ciała Cozziego. Znaleźli natomiast ślady krwi należącej do prawnika.

Niedługo później policjanci znaleźli i zatrzymali Kosowskiego. W jego aucie odnaleziono m.in. 280 tys. dolarów w gotówce, dwa paszporty, ubrania maskujące, peruki, wojskową kamizelkę taktyczną, torbę ze środkami paraliżującymi, kilka telefonów oraz kanister z paliwem.

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W ramach śledztwa ustalono w jaki sposób Kosowski miał pozbyć się ciała Cozziego. Według nich chirurg miał wyrzucić szczątki prawnika zapakowane w czarne worki do kontenera na śmieci na odludziu. Stamtąd śmieci zostały odebrane przez śmieciarkę i wywiezione na wysypisko.

Ekipy policyjne z psami tropiącymi przez trzy dni przeszukiwały wysypisko. Ciała Cozziego nigdy jednak nie odnaleziono.

Proces w sprawie Kosowskiego rozpoczął się w 2026 roku. Mężczyzna nie tylko zrezygnował z obrońców, ale również z ławy przysięgłych. Proces toczył się więc jedynie przed sędzią. Podczas rozpraw Kosowski podważał ustalenia śledczych, ale nie przedstawił żadnego świadka, dowodu, ani ekspertyzy na swoją korzyść. Nie zdecydował się również na adwokata podczas rozpraw mających na celu określenie wymiaru kary.