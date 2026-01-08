"Amerykański rząd rozważa". Nowe doniesienia, w Białym Domu poruszenie
Amerykański rząd rozważa wypłacenie mieszkańcom Grenlandii jednorazowo od 10 do 100 tysięcy dolarów - poinformowała agencja Reutera. Wypłaty mają zachęcić ich do odłączenia się od Danii i przyłączenia do Stanów Zjednoczonych. W Białym Domu w ostatnich dniach ożywiły się rozmowy na ten temat. Władze kraju i wyspy wykluczają jednak przejęcie jej przez USA i zapowiadają stanowczą reakcję.
W skrócie
- Rząd USA rozważa wypłaty dla Grenlandczyków, aby zachęcić ich do odłączenia się od Danii i przyłączenia do Stanów Zjednoczonych.
- Władze Danii i Grenlandii sprzeciwiają się przejęciu wyspy przez USA i zapowiadają ostrą reakcję.
- Większość Grenlandczyków popiera niepodległość od Danii, ale nie chce należeć do USA.
Wypłacenie jednorazowych świadczeń dla około 57 tys. mieszkańców Grenlandii to jeden z rozważanych w Białym Domu scenariuszy przejęcia wyspy, która jest autonomicznym terytorium Danii - napisał Reuters, powołując się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą.
Agencja dodała, że sam pomysł nie jest nowy, ale dyskusje nad takim rozwiązaniem ożywiły się w ostatnich dniach. Doradcy prezydenta Donalda Trumpa rozważają też wyższe kwoty, które miałyby zostać wypłacone Grenlandczykom.
Grenlandia. Media: Nawet 6 miliardów dolarów dla mieszkańców wyspy
Gdyby każdy mieszkaniec wyspy otrzymał 100 tys. dolarów, USA musiałyby zapłacić w sumie blisko 6 miliardów dolarów.
Reuters podkreślił, że szczegóły planu są jednak nadal niejasne. Nie wiadomo, kiedy i jak Grenlandczycy mieliby otrzymać pieniądze, ani czego dokładnie w zamian oczekiwałby od nich amerykański rząd.
Po uprowadzeniu w sobotę przez amerykańskie wojska przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro Trump i jego współpracownicy wrócili do wygłaszanych już wcześniej zapowiedzi przejęcia Grenlandii.
"Prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki" - napisała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w odpowiedzi na pytania o ostatnie wypowiedzi prezydenta.
USA-Grenlandia. Europa sprzeciwia się zapowiedziom Trumpa
Zapowiedziom Trumpa stanowczo sprzeciwiają się władze zarówno Grenlandii, jak i Danii.
Przywódcy Polski, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch wydali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że tylko Dania i Grenlandią mogą podejmować decyzje dotyczące przyszłości wyspy.
Wiceprezydent USA J.D. Vance, na którego powołała się agencja, stwierdził jednak, że w kwestii Grenlandii europejscy przywódcy powinni "traktować Trumpa poważnie".
- Chcemy, aby Europejczycy traktowali bezpieczeństwo Grenlandii bardziej poważnie - mówił Vance.
Agencja Reutera zaznaczyła, że na Grenlandii od dawna toczy się dyskusja o ogłoszeniu niepodległości i odłączeniu się od Danii. Obawy o koszty ekonomiczne takiej decyzji powstrzymują jednak lokalne władze przed rozpisaniem referendum w tej sprawie.
Grenlandczycy chcą odłączenia od Danii, ale sprzeciwiają się przejęciu przez USA
Według sondaży większość Grenlandczyków popiera odłączenie się od Danii, ale równocześnie sprzeciwia się przyłączeniu do USA.
W czwartek pojawił się jednak apel lidera grenlandzkiej opozycji, w którym zachęcił on obecny rząd wyspy do "podjęcia dialogu z rządem USA bez udziału Danii".
- Dania swoją mediacją nastawia wrogo zarówno Grenlandię, jak i Stany Zjednoczone - stwierdził Pele Broberg z partii Naleraq w rozmowie z agencją Reutera.
Jedną z metod faktycznego podporządkowania Grenlandii USA mogłoby być podpisanie z władzami wyspy umowy o wolnym stowarzyszeniu (Compact of Free Association - COFA). Waszyngton zawarł już takie porozumienia z trzema krajami: Wyspami Marshalla, Palau i Mikronezją. Są to jednak niepodległe państwa.
Według agencji Reutera celem wypłacenia ewentualnych jednorazowych świadczeń mogłoby więc być skłonienie Grenlandczyków do poparcia niepodległości wyspy, a później zawarcia umowy typu COFA z USA.