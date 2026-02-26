W skrócie Gerald Eddie Brown Jr., były pilot Sił Powietrznych USA, został aresztowany pod zarzutem szkolenia chińskich pilotów wojskowych bez zezwolenia.

Departament Sprawiedliwości zarzuca Brownowi spiskowanie z Chinami oraz naruszenie Ustawy o Kontroli Eksportu Broni.

Brown miał współpracować z obywatelem Chin, Stephenem Su Binem, przy szkoleniu pilotów i konsultacjach dotyczących lotnictwa wojskowego.

Gerald Eddie Brown Jr., znany również pod pseudonimem "Runner", został zatrzymany w środę w Jeffersonville w stanie Indiana. Mężczyzna niedawno wrócił z Chin, gdzie przebywał od grudnia 2023 roku.

"Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wyszkoliły majora Browna na elitarnego pilota myśliwców i powierzyły mu obronę naszego narodu. Teraz jest on oskarżony o szkolenie chińskich pilotów wojskowych" - pisał w oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John A. Eisenberg.

USA. Pilot myśliwców aresztowany. Miał współpracować z Chinami

65-letni wojskowy usłyszał zarzuty spiskowania z Chinami w celu wyszkolenia tamtejszych pilotów w zakresie obsługi samolotów bojowych. Miał przy tym naruszyć Ustawę o Kontroli Eksportu Broni (AECA).

Jak czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości, Brown miał rzekomo zdradzić swój kraj, mimo wieloletniej służby jako pilot-instruktor F-35 Lightning II.

Chiński rząd nadal wykorzystuje wiedzę i doświadczenie obecnych i byłych żołnierzy sił zbrojnych USA, aby modernizować chińskie zdolności wojskowe - mówił Roman Rozhavsky, urzędnik Wydziału Kontrwywiadu i Wywiadu FBI.

- To aresztowanie jest ostrzeżeniem, że FBI i nasi partnerzy nie cofną się przed niczym, aby pociągnąć do odpowiedzialności każdego, kto współpracuje z naszymi przeciwnikami, aby szkodzić naszym żołnierzom i zagrażać naszemu bezpieczeństwu narodowemu - dodał.

Miał spiskować z chińskim wywiadem. Sprawę przejęło FBI

Gerald Brown służył w amerykańskiej armii przez 24 lata. Do jego obowiązków należało między innymi dowodzenie jednostkami odpowiedzialnymi za systemy przenoszenia broni jądrowej, prowadzenie misji bojowych czy szkolenie pilotów myśliwców.

Mężczyzna w 1996 roku przeszedł na emeryturę wojskową i od tej pory pracował jako pilot transportowy, a następnie szkolił pilotów do obsługi najnowocześniejszych myśliwców F-35.

W sierpniu 2023 roku miał rozpocząć negocjacje z obywatelami Chin, gdzie udał się w celu przeszkolenia pilotów wojskowych w Chińskich Siłach Powietrznych. Miał ponadto spiskować ze Stephenem Su Binem - obywatelem Chin, który w 2016 roku przyznał się do próby włamania do sieci komputerowych głównych amerykańskich kontrahentów zbrojeniowych i kradzieży poufnych danych.

Dalszym rozpoznaniem sprawy Browna zajmie się Sprawę nowojorskie biuro FBI ze wsparciem Biura Specjalnych Dochodzeń Sił Powietrznych.

Źródła: AFP, Departament Sprawiedliwości USA

