W skrócie Amerykańska marynarka wojenna opublikowała film przedstawiający zatopienie fregaty USS Klakring, która została wykorzystana jako cel podczas wspólnych ćwiczeń z brytyjską Royal Navy przy użyciu ostrej amunicji.

USS Klakring został ostrzelany różnymi rodzajami uzbrojenia przez okręty i samoloty Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, a zebrane dane dotyczące skutków ataku będą analizowane przez kolejne miesiące.

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Amerykańska fregata USS Klakring została wykorzystana jako cel podczas wspólnych ćwiczeń sił Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Okręt ostrzelano przy użyciu żywej amunicji.

U.S. Navy udostępniła nagranie pokazujące moment ataku na jednostkę i jego skutki. USS Klakring ostatecznie zatonął.

USS Klakring zatopiony podczas ćwiczeń. Użyto rakiet i torpedy

USS Klakring zatonął 21 września około 150 mil morskich od Hebrydów. Ćwiczenia, podczas których wykorzystano jednostkę, trwały od 14 do 25 września.

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W ataku na fregatę użyto kilku rodzajów uzbrojenia, w tym pocisku SM-6, torpedy Mark 48 Advanced Capability, Naval Strike Missile oraz pocisków Sea Venom.

W ostrzale uczestniczyły amerykański niszczyciel USS Paul Ignatius, okręt podwodny USS Massachusetts, brytyjska fregata HMS Portland oraz samoloty obu państw.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń na USS Klakring zamontowano czujniki rejestrujące skutki uderzeń poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Zebrane w ten sposób dane mają być analizowane przez kolejne miesiące. Obie marynarki mają również wspólnie przeprowadzić ocenę uszkodzeń.

Czym był USS Klakring?

USS Klakring był fregatą typu Oliver Hazard Perry. Jednostkę wycofano ze służby w 2013 roku, a następnie przechowywano w Naval Inactive Ship Maintenance Facility w Filadelfii. 12 sierpnia rozpoczęto jej transport przez Atlantyk.

Amerykańska fregata USS Klakring (przed zatopieniem) BOB PEARSON AFP

Przed wykorzystaniem okrętu jako cel usunięto z niego paliwo, oleje oraz niebezpieczne materiały. Zatopienie zostało wcześniej uwzględnione w planach środowiskowych i uzyskało wymagane zgody.

Dowódca Task Force 65 kpt. Kelechi Ndukwe przekazał, że wrak spoczął w głębokiej dolinie na dnie morskim w rejonie Hebrydów. Z czasem USS Klakring ma stać się naturalną rafą.

Wrak ma mieć również zastosowanie szkoleniowe. Według UK Defence Journal będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń operatorów podwodnych dronów.

Wypadek na USS Dwight D. Eisenhower. Sześć osób poszkodowanych

Do innego - już nie ćwiczebnego - zdarzenia z udziałem amerykańskiej marynarki wojennej doszło w niedzielę u wybrzeży Wirginii. Około godziny 18.18 czasu lokalnego podczas operacji przyjmowania samolotu na pokład lotniskowca USS Dwight D. Eisenhower doszło do wypadku.

Dwóch lotników z Carrier Air Wing 3 (3. Skrzydła Lotnictwa Pokładowego - red.) katapultowało się z maszyny.

Na szczęście piloci zostali szybko podjęci przez służby poszukiwawczo-ratownicze i bezpiecznie wrócili na okręt. Obaj trafili pod opiekę personelu medycznego.

Rannych zostało również czterech członków załogi lotniskowca. Jeden z marynarzy został przetransportowany do szpitala w rejonie Norfolk. Według U.S. Navy jego obrażenia nie zagrażają życiu.

Źródło: "UK Defence Journal"



