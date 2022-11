Amerykański okręt odpędzony przez chińską armię. "Naruszenie suwerenności"

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Chińska armia ogłosiła, że odpędziła amerykański krążownik rakietowy. Twierdzą, że "nielegalnie wtargnął" na wody w pobliżu wysp Spratly na Morzu Południowochińskim. Pekin uważa większość tego morza za własne terytorium, co prowadzi do sporu z innymi stolicami regionu. Waszyngton nie uznaje roszczeń Chin, a wypływanie amerykańskich okrętów na Morze Południowochińskie to demonstracja sprzeciwu.

Zdjęcie Krążownik USS Chancellorsville, zdj. ilustracyjne / ANTHONY WALLACE/AFP / AFP