Dowódca estońskiej marynarki wojennej Jüri Saska, witając załogę amerykańskiego niszczyciela, zwrócił uwagę, że współpraca jest kluczowym elementem. - Wizyty, jak ta dzisiejsza, są niezbędnym elementem wzmacniania współpracy i relacji pomiędzy krajami - dodał.

Amerykańska załoga okrętu USS Porter, podczas pobytu w Tallinie, ma zrobić zapasy i przygotowywać się do kolejnych zadań. W planach jest również udział w projektach humanitarnych we współpracy z ambasadą USA.

Estonia: Niszczyciel USS Porter zawinął do portu

Z kolei dowódca USS Porter porucznik Joe Hamilton ocenił, że zacumowanie okrętu na wodach Bałtyku "to świetna okazja, aby poznać estońską kulturę i poznać mieszkańców Tallina". Jak podkreślił, przede wszystkim jest to sposobność do "wzmocnienia stosunków z kluczowym sojusznikiem NATO".

Podczas pobytu w porcie, USS Porter jest zabezpieczany przez estońską piechotę morską, oddziały obrony terytorialnej oraz wojskowe łodzie obronne.