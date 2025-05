Do wypadku doszło we wtorek. Obu pilotów, którzy doznali niewielkich obrażeń, uratował śmigłowiec . Nie ucierpiał nikt z załogi lotniskowca.

Do podobnego wypadku doszło 29 kwietnia. Myśliwiec F/A-18E Super Hornet zsunął się wówczas do Morza Czerwonego z pokładu tego samego lotniskowca. Utracono maszynę wartą ok. 60 mln dolarów, a jedna osoba została lekko ranna.