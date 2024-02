Tragiczne zdarzenie ma swój początek w październiku 2021 roku. Wtedy na planie westernu "Rust" ekipa przygotowywała się do kręcenia jeden ze scen, w której używano broni. Alecowi Baldwinowi wręczono rewolwer-atrapę, który okazał się nabity .

Alec Baldwin ponownie zeznaje. Wznowiono śledztwo

W poniedziałek sprawa znów pojawiła się na czołówkach światowej prasy. We wznowionym śledztwie prokuratorskim Alec Baldwin ponownie nie przyznał się do winy.

Sprawa wróciła po tym jak niezależne badania kryminalistyczne dowiodło, że to aktor musiał nacisnąć spust rewolweru, którego używał na planie. Broń wręczył mu asystent reżysera David Hall. Miał zapewnić aktora, że jest bezpieczna.

Ława przysięgłych oskarżyła w styczniu 65-letniego aktora o nieumyślne spowodowanie śmierci, co stanowi przestępstwo czwartego stopnia. W przypadku skazania grozi za to kara do 18 miesięcy więzienia.