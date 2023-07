Mieszkaniec stanu Kentucky w USA nie krył zaskoczenia, gdy jego oczom ukazało się setki monet z czasów wojny secesyjnej. Na nagranym przez niego filmie widać mnóstwo zabrudzonych ziemią bilonów oraz słychać, jak odkrywca mówi: "wszystkie te złote monety... to najbardziej szalona rzecz w historii".

Skarb na polu kukurydzy. Farmer znalazł setki złotych monet

Władze nie ujawniły nazwiska znalazcy, ani nie podały do publicznej wiadomości dokładnej lokalizacji, w której odnaleziono "Wielki Skarb Kentucky". O weryfikację autentyczności wykopanych monet poproszono eksperta Jeffa Garretta, który również nie krył ekscytacji.

- Możliwość zajmowania się tą sprawą to jedno z najważniejszych wydarzeń w mojej karierze. Oszałamiająca liczba 700 złotych monet to wręcz wirtualna kapsuła do numizmatycznych czasów wojny secesyjnej - ocenił Garrett.



Całkowita wartość znaleziska nie została jeszcze oszacowana, ale można spodziewać się, że mowa będzie o ogromnej kwocie. Jak pisze "National Post", wystarczy wspomnieć o jednej 20-dolarowej złotej monecie Liberty z 1863 roku. Podobne egzemplarze sprzedawano na aukcjach za nawet ponad 100 tysięcy dolarów.

Warto podkreślić, że w skrzyni było 18 takich monet. Pozostałe ponad 600 sztuk to złote monety dolarowe wybite w latach 1854-1862.

Dlaczego ktoś zdecydował się na zakopanie tak drogocennego skarbu? Jak opisuje "National Post", Kentucky podczas wojny secesyjnej (1861-1865) było stanem granicznym, który ogłosił neutralność. W tym czasie wybuchło wiele bitew, a miejscowi nie mogli być pewni co do swoich losów.

To właśnie z powodu obaw bogaci mieszkańcy ukrywali swoje dobra.

Monety trafiły do międzynarodowej firmy zewnętrznej Numismatic Guaranty Company, która zajmuje się oceną i certyfikacją. Z ustaleń wynika, że niektóre bilony były w obiegu, a niektóre zostały zakopane niedawno po tym, jak odebrano je z banku.

Teraz niesamowite znalezisko trafiło do sprzedaży. "To szansa na zakup jedynego w swoim rodzaju złota wykopanego prosto z ziemi" - czytamy na stronie sklepu numizmatycznego govmint.com.

