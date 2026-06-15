W skrócie Bombowiec B-52 rozbił się po starcie z bazy Edwards w Kalifornii, na pokładzie było ośmiu członków załogi i według informacji wojskowych nikt nie przeżył.

Przyczyny katastrofy nie są znane, śledztwo ma potrwać nawet pół roku.

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy, widać na nich gęsty dym oraz ślad spalenizny.

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B-52 Stratofortress rozbił się w poniedziałek o godz. 11:20 czasu lokalnego krótko po starcie z bazy Edwards w Kalifornii. Na pokładzie znajdowało się osiem osób.

Pułkownik James Hayes, zastępca dowódcy 412. skrzydła testowego bazy w Edwards przekazał na konferencji prasowej, że nikt nie przeżył katastrofy. - Straciliśmy ośmiu wspaniałych Amerykanów - powiedział. Producent samolotów Boeing potwierdził z kolei, że na pokładzie znajdowało się także dwóch jego pracowników.

Przyczyny rozbicia się bombowca nie są jeszcze znane. Według płk. Hayesa śledztwo w tej sprawie może potrwać pół roku. Choć nie chciał stawiać własnych hipotez, zauważył, że B-52 wspierał "program modernizacji radarów".

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Kalifornia. Katastrofa amerykańskiego bombowca. Nagrania w sieci

Baza Edwards znajduje się w zachodniej części pustyni Mojave, około 160 km na północny wschód od Los Angeles.

W mediach społęcznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy, na których widać gęsty, czarny dym.

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Inne nagrania pokazują, że na miejsce dotarły służby ratunkowe. Widać tam również duży, tlący się ślad spalenizny.

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Katastrofa bombowca w Kalifornii. Rozbił się potężny samolot

B-52 Stratofortress to amerykański ciężki bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, produkowany przez koncern Boeing i używany przez siły powietrzne USA od lat 50. XX wieku.

Maszyna może przenosić zarówno uzbrojenie konwencjonalne, w tym bomby i pociski kierowane, jak i broń jądrową. Według US Air Force bombowiec jest zdolny do lotu na wysokości do ok. 50 tys. stóp, czyli ponad 15 km. Może wykonywać m.in. misje strategicznego ataku, wsparcia wojsk lądowych oraz operacje morskie. Dodatkowo może przenosić ponad 31 ton, różnego rodzaju uzbrojenia.

B-52 jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Choć konstrukcja pochodzi z okresu zimnej wojny, samoloty tego typu były wielokrotnie modernizowane i nadal pozostają ważnym elementem zdolności odstraszania USA oraz prowadzenia uderzeń na duże odległości.

Źródła: Reuters, Associated Press





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