B-52 Stratofortress rozbił się w poniedziałek o 11:20 czasu lokalnego krótko po starcie z lotniska bazy Edwards w Kalifornii.

Kalifornia. Katastrofa amerykańskiego bombowca. Nagrania w sieci

Baza Edwards znajduje się na zachodniej części pustyni Mojave, około 100 mil, czyli ok. 160 km, na północny wschód od Los Angeles.

W mediach społęcznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy, na których widać gęsty, czarny dym.

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Inne nagrania pokazują, że na miejsce dotarły już służby ratunkowe. Jak przekazało CBS Los Angeles widać również duży, tlący się ślad spalenizny.

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Katastrofa amerykańskiego bombowca w Kalifornii. Rozbił się potężny samolot

B-52 Stratofortress to amerykański ciężki bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, produkowany przez koncern Boeing i używany przez siły powietrzne USA od lat 50.

Maszyna może przenosić zarówno uzbrojenie konwencjonalne, w tym bomby i pociski kierowane, jak i broń jądrową. Według US Air Force bombowiec jest zdolny do lotu na wysokości do ok. 50 tys. stóp, czyli ponad 15 km, i może wykonywać m.in. misje strategicznego ataku, wsparcia wojsk lądowych oraz operacje morskie.

Boeing podaje, że B-52 może przenosić ok. 70 tys. funtów, czyli ponad 31 ton, różnego rodzaju uzbrojenia.

B-52 jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Choć konstrukcja pochodzi z okresu zimnej wojny, samoloty tego typu były wielokrotnie modernizowane i nadal pozostają ważnym elementem amerykańskich zdolności odstraszania oraz prowadzenia uderzeń na duże odległości.





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