Amerykański ekspert: Białorusi grozi wojna domowa

W swojej analizie John R. Deni zauważa, że obecnie Rosja w znacznej mierze kontroluje białoruską gospodarkę, rząd i wojsko , co ekspert określa mianem "miękkiej aneksji". Ostrzega jednak, że Kreml może wkrótce zażądać od rządu w Mińsku więcej, np. wysłania wojsk na front w Ukrainie . Jeśli Łukaszenka sprzeciwiłby się w tej kwestii Putinowi, Deni przewiduje, że Moskwa może usunąć wieloletniego dyktatora ze stanowiska i zastąpić go nowym, bardziej posłusznym przywódcą .

Amerykański ekspert: Do Polski, Litwy i Łotwy może ruszyć fala uchodźców

Jeśli chodzi o samego Łukaszenkę, Deni twierdzi, że mógłby on uciec do Polski lub krajów bałtyckich, w obawie, że podzieli los lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Zdaniem eksperta rządy tych krajów chętnie by go przesłuchały. W ślady dyktatora miałaby pójść część społeczeństwa. Bazując na danych z Ukrainy Deni ocenia, że do Polski, Litwy i Łotwy mogłoby uciec ok. 1,3 miliona Białorusinów.